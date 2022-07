Dalla Spagna ne sono certi: Marcelo in partenza verso una big italiana!

L’ex Real Madrid sembrerebbe aver scelto la sua prossima meta. Dalla Spagna sono certi che il calciatore giocherà in Italia.

A 34 anni, Marcelo, saluta la sua seconda casa per cercare una ultima esperienza dove poter finire la carriera. Arrivato a Madrid a 17 anni è diventato una leggenda del club, dopo quindici anni con la camiseta blanca indossata 546 volte, realizzando 38 reti, ha deciso che era arrivato il momento di salutare.

Dalla Spagna circolano voci sul futuro del difensore brasiliano che sarebbe pronto ad un trasferimento in Serie A. Si ipotizzava che il terzino avrebbe fatto ritorno in Brasile per concludere la carriera calcistica e invece sembrerebbe che l’ex blancos voglia continuare a giocare in Europa.

Su Marcelo ci sono diverse squadre interessate tra cui una del nostro campionato, il calciatore gradirebbe un possibile approdo nella Serie A.

Le voci su un suo possibile trasferimento in Italia hanno scatenato la reazione dei tifosi che avrebbero la possibilità di vedere dal vivo uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. La società nelle ultime ore sta valutando bene la fattibilità dell’operazione, ma sembrerebbe voler realmente acquistare il giocatore.

Il top club di Serie A su Marcelo

Il nodo da sciogliere è l’ingaggio, a Madrid nella sua ultima stagione, percepiva 8,5 milioni di euro. Il giocatore potrebbe decidere di accettare offerte con un ingaggio dimezzato rispetto a prima, inoltre c’è da capire se Marcelo abbia in mente di giocare come prima scelta o, considerati anche gli anni e gli infortuni, da riserva.

Queste sono le domande che in casa Milan si sta facendo la dirigenza. I rossoneri sulla fascia sinistra possono contare su Theo Hernandez, uno dei terzini più forti in circolazione della nuova generazione.

Oltre al Diavolo sul brasiliano c’è l’interesse di: Marsiglia, Valladolid e Getafe. Il Milan e il Marsiglia garantirebbero al giocatore la partecipazione alla prossima Champions League e probabilmente Carlo Ancelotti potrebbe mettere una buona parola.