Francesco Totti da spettacolo in treno: pizzicato così da Vieri e Ferrara

Francesco Totti dà sfoggio di una nuova versione di sé durante un lungo viaggio in treno, a documentare tutto Christian Vieri e Ciro Ferrara.

Gli anni passati come calciatori della serie A ha contribuito a costruire dei legami indelebili tra i vari atleti così come dimostrato dall’amicizia che ancora oggi unisce Francesco Totti, Christian Vieri e Ciro Ferrara.

Durante i primi mesi della pandemia da Covid-19 in diverse occasioni Christian Vieri e Francesco Totti hanno realizzato delle dirette su Instagram raccontandosi a 360 gradi e tenendo compagnia ai loro follower, inoltre i due ex calciatori ancora oggi sono uniti da un’importantissima amicizia che tiene banco nel mondo del web.

Francesco Totti capostazione!

Come spiegato precedentemente, a tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo la pubblicazione di un video che ha subito fatto il giro del web che è stato realizzato proprio dall’ex calciatore Christian Vieri. In particolar modo lui e Francesco Totti si sono incontrati durante un viaggio in treno, Durante il quale era presente anche l’ex atleta Ciro Ferrara.

A lasciare senza parole il popolo del web, in questo caso, insieme alla reunion troviamo un video realizzato proprio da ieri e che men che non si dica è diventato virale sui social, il quale ritrae l’ex capitano della Roma in una veste molto insolita per lui… ovvero quello di capostazione.

Il video che fa impazzire il web

Christian Vieri, dunque, non ha potuto fare a meno che documentare il momento divertente condiviso con i due ex colleghi e vissuto durante il viaggio in treno nei giorni scorsi.

Il video in questione, infatti, Vieri e Francesco Totti con indosso il cappello di capostazione è pronta a prendere in mano il controllo del treno e strappare così un sorriso a tutti i passeggeri… un filmato che racconta, così, anche la bellissima amicizia che unisce i tre calciatori ancora oggi, molti anni dopo aver detto addio al mondo del calcio italiano.