Francesco Totti finisce dal dottore: paura per il Pupone!

Momento di grande paura per Francesco Totti che recentemente si è visto costretto a richiedere delle cure mediche, ecco cosa è successo nel particolare.

Gli ultimi anni sono stati davvero molto irruenti per Francesco Totti anche a seguito del Coronavirus che ha colpito la sua famiglia e lui in prima persona, quanto detto ha fatto in modo che l’attenzione dei fan diventasse ulteriore sulle vicende raccontate dall’ex capitano della Roma attraverso la sua pagina Instagram e non solo.

A tenere banco nel mondo del web, dunque, troviamo un racconto fatto dallo stesso Pupone durante una particolare seduta medica, innescando così la preoccupazione dei propri fan.

Paura per Francesco Totti

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi anni sono state diverse le motivazioni che hanno spinto ai fan di Francesco Totti a preoccuparsi visibilmente per la condizione di salute dell’ex calciatore, soprattutto dopo la notizia riguardante la battaglia messa in atto contro il Covid-19.

Sulla base di tale motivazione, a tenere banco nel mondo del web troviamo delle immagini che hanno subito le scatenato la preoccupazione da parte dei fan di Francesco Totti che, immediatamente, sono passati a chiedere all’ex calciatore cosa stesse succedendo e perché mai avesse ricorso a delle cure mediche.

Cos’è successo a Francesco Totti?

Questa è la domanda che la fa da padrona attualmente sul web dopo la diffusione di una foto da parte di Francesco Totti che ha raccontato di essere ti posso a delle particolari cure mediche.

In particolar modo, da buon ex calciatore, Francesco Totti ha un’attenzione molto particolare per i propri piedi motivo per il quale ha deciso di rivolgersi al podologo Adriano Cotrone, così come lo stesso ex calciatore ha avuto modo di documentare nella sua pagina Instagram. Nulla di preoccupante, dunque, solo una piccola attenzione in più che Francesco Totti ha voluto mettere in atto sul proprio corpo.