Juventus, spunta a sorpresa un ritorno di fiamma: ecco chi potrebbe vestire bianconero

La Juventus vuole riscattare le due deludenti stagioni chiuse al quarto posto, l’ultima per di più senza alcun titolo in bacheca. Per questo, in casa bianconera è in atto una rivoluzione che lascia presagire a diverse operazioni di mercato.

Per dare seguito al progetto iniziato lo scorso anno con Massimiliano Allegri, la dirigenza juventina vuole alzare il livello della rosa con acquisti mirati e di spessore.

Gli addii di Chiellini e Dybala costringono poi la dirigenza a ricercare profili di carisma.

Vicino Pogba, incognita esterno

Uno dei profili scelto dalla dirigenza della Juve, con il gradimento anche di Allegri, è quello di Paul Pogba. Il francese ha da tempo annunciato il suo addio al Manchester United e la destinazione più concreta ad oggi è un ritorno in bianconero. La Juventus si è mossa con più decisione di Real Madrid e Paris Saint Germain e già nelle prossime settimane potrebbe arrivare la chiusura. Si cerca anche un difensore centrale, anche se il tecnico aspetta per poter valutare Federico Gatti che ha esordito nei giorni passati con la nazionale di Roberto Mancini. Altro reparto dove si cercano rinforzi sono le corsie. I bianconeri hanno intavolato la trattativa con Angel Di Maria. Il giocatore temporeggia perché preferirebbe il Barcellona, che al momento non può ingaggiarlo a causa dei debiti.

Attaccante cercasi, spunta un nome che infiamma i tifosi: i dettagli

La Juventus farà qualcosa anche in attacco. I bianconeri, con ogni probabilità, riscatteranno Moise Kean dall’Everton ma cercano una sistemazione altrove per lui. Cessione o contropartita in un’altra trattativa. La Vecchia Signora lavora anche con l’Atletico Madrid per il ritorno, magari ancora in prestito, di Alvaro Morata. Negli ultimi giorni, però, sono circolate le voci riguardo un attaccante che anche in passato era stato vicino a vestire bianconero: Luis Suarez.

L’uruguaiano lascerà i Colchoneros alla scadenza del suo contratto ed era stato accostato con insistenza all’Aston Villa dell’ex compagno Steven Gerrard. La trattativa con i Villans, però, sembra bloccata e per questo il suo agente lo ha proposto in Italia. Prima a Fiorentina e Atalanta, adesso alla Juventus. La Vecchia Signora aveva provato ad ingaggiarlo nel 2020, anno degli esami farsa per ottenere la cittadinanza. Suarez non ottenne il permesso e non se ne fece più nulla, con conseguente passaggio all’Atletico Madrid del Pistolero. Adesso, con la strada che porta a Morata più complicata del previsto, l’ex Barça diventa più di un’idea considerate caratteristiche tecniche e carisma.