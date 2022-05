Georgina Rieto: la camicetta trasparente, manda in delirio i followers

Georgina Rieto ha pubblicato una foto dove indossa una camicetta trasparente che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco il post.

Georgina Rieto è una giornalista sportiva e modella italiana nata a Reggio Calabria il 3 settembre 1997 e da sempre appassionata al modo del calcio.

La sua passione per il mondo del pallone le è nata sin da piccola quando mentre tutte le sue amiche erano intente a giocare con le bambole e a trovare i vestiti più adatte a loro, lei si divertiva collezionando le figurine dei calciatori e scambiandole con i suoi amici.

Georgina Rieto e la foto sexy

La sua passione l’ha portata a diventare una giornalista sportiva grazie anche all’amore verso la squadra della Reggina diventandone la madrina e lavorando per Reggina.Tv.

In una passata intervista rilasciata su BlastingNews, la Rieto si definisce una ragazza semplice ma con un carattere molto particolare motivo per cui chi non la conosce bene può dare una versione diversa di lei ma la giornalista ammette di divertirsi giocando su questo particolare.

Sin da piccola dice di avere un sesto senso nel giudicare le persone e capirle al primo impatto.

Riguardo il suo lavoro ha dichiarato che per lei è normale che la Reggina faccia parte della sua vita e che la squadra del suo cuore c’è sempre stata nella sua vita e sempre vi rimarrà avendo vissuto tutte le fasi degli amaranto dalla Serie A, alla Serie B così come quando è rinata dalla Serie D e alla Serie C.

Il post di Instagram

Ammette di aver vissuto una gioia incredibile quando la Reggina è stata promossa in Serie B in quanto davanti ai suoi occhi le sono passate tutte le scene che ha vissuto quando la sua squadra del cuore era in Serie D e nel futuro oltre che sperare che vada in Serie A, sul punto di vista personale spera di diventare madre e di trovare un buon marito oltre che crescere dal punto di vista professionale diventando una giornalista di alto livello.

Georgina è molto apprezzata non solo per la sua professionalità ma anche per la sua bellezza e in un ultimo post pubblicato su Instagram, la giornalista si è fatta fotografare con una camicetta bianca trasparente con una grossa apertura sul petto che mette in mostra tutto il suo seno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@georginarieto)

Ad essa è associata anche una minigonna nera che lascia intravedere una coscia che non ha lasciato indifferenti i suoi fan che si sono espressi con parole positive sotto il suo post.