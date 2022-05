Esplode il caso Leao: è silenzio sul rinnovo, intanto arriva una tentazione strepitosa

Rafael Leao dopo aver trascinato il Milan verso lo Scudetto si trova in una situazione decisamente imbarazzante, è silenzio sul suo rinnovo ma intanto arriva una tentazione strepitosa alla quale potrebbe non dire di no.

Smaltita la festa per il titolo arrivato dopo 11 anni di attesa, è arrivata una notizia bomba potrebbe scuotere l’ambiente rossonero.

Una squadra ha messo gli occhi sull’esterno del diavolo, Rafael Leao e la sua permanenza, adesso, non è più così scontata.

Rafa Leao trascina il Milan e si prende la copertina

Tra i protagonisti della splendida cavalcata rossonera, culminata con il diciannovesimo titolo della storia del Milan, c’è sicuramente il portoghese Rafael Leao. Arrivato dal Lille come un calciatore dal sicuro avvenire, nelle sue prime stagioni a Milano ha vissuto momenti altalenanti con più bassi che alti. In questa stagione, però, Leao ha messo il turbo risultando spesso decisivo nei match delicati. I numeri di questo campionato, infatti, sono più che positivi con 11 reti e 10 assist messi a referto in campionato. Nella partita del Mapei Stadium, che è valsa al Milan lo Scudetto, è stato protagonista fornendo il passaggio vincente in tutte e tre le reti della gara. Le grandi prestazioni in rossonero hanno attirato, così, l’interesse di mezza Europa e per il Milan non sarà facile trattenerlo a lungo.

Tutto potrebbe accadere, dal Milan nessun cenno: la Spagna chiama

Dalla Spagna è arrivata una notizia bomba che riguarda proprio il portoghese. Secondo Sport, infatti, su du lui avrebbe messo gli occhi il Real Madrid, campione di Spagna e d’Europa. Florentino Perez, dopo aver incassato il no di Mbappé che ha rinnovato con il Paris Saint Germain a cifre mostruose quando sembrava fatta con il Real, vorrebbe regalare il portoghese a Carlo Ancelotti, primo allenatore nella storia a vincere 4 Champions League. Nella trattativa i blancos sarebbero disposti ad inserire anche delle contropartite come Luka Jovic e Marco Asensio, alla quale il Milan si era dimostrato interessato nel passato recente.

A spingere il Real Madrid all’all-in su Rafa Leao ci sarebbe anche la giovane età del portoghese. Leao, infatti, è un classe ’99 ma che, con il percorso di crescita effettuato, ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli. Si andrebbe ad aggiungere, così, ai due brasiliani Vinicius Junior e Rodrygo, rispettivamente classe 2000 e 2001 e assoluti protagonisti del trionfo europeo delle merengues con i gol decisivi in semifinale e finale.