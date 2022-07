Georgina Rodriguez sconvolge il web con uno scatto da urlo!

Georgina Rodriguez continua ad essere la protagonista indiscussa dei social network ma questa volta lasciare senza parole troviamo il suo lato B!

Continua l’estate da sogno per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, così come dimostrato dal racconto che quotidianamente l’influencer fa nella sua pagina Instagram mostrando ciò che succede nella sua vita privata e le location visitate insieme al compagno.

Questa volta tenere banco nel mondo del web troviamo uno scatto che ritrae la Rodriguez con indosso un vestito assolutamente stupendo ma con il suo lato B in evidenza, mandando in tilt il popolo del web incantato dalla sua bellezza e sensualità.

Lato b in evidenza per Georgina Rodriguez

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo proprio Georgina Rodriguez, l’influencer in queste ore è riuscita a catturare l’attenzione dei media grazie alla pubblicazione di alcune immagini che raccontano le sue vacanze ma che allo stesso tempo mostrano come sia cambiata già dopo la gravidanza.

Infatti, in queste ore a dominale la scena del web troviamo Una foto che la compagna di Cristiano Ronaldo ha condiviso nella sua pagina Instagram e che inevitabilmente ha catturato l’attenzione dei media… e tutto grazie al suo lato B.

La foto di Georgina Rodriguez fa impazzire il web

L’attenzione dei media in queste ore si concentra nuovamente su Georgina Rodriguez è una foto condivisa sui social non molto tempo fa, ovvero uno scatto che mette in risalto il lato B dell’influencer Argentina e che si trasforma in un vero e proprio successo sui social network.

La conferma di quanto detto arriva anche dai vari messaggi che i fan della Rodriguez hanno condiviso nella sua pagina web, incantati dalla stratosferica bellezza della compagna di Cristiano Ronaldo.