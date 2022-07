Tifosi della Roma scatenati, dopo Dybala pronto un’altro grande acquisto

C’è entusiasmo a Roma e tra i tifosi romanisti, l’arrivo di Dybala ha mandato in defibrillazione la Capitale. L’arrivo della Joya, però, potrebbe non essere l’ultimo.

Sui social, infatti, è apparso un indizio che lega un grande calciatore ai giallorossi.

La Roma per sognare in grande vuole continuare ad attingere dal mercato.

La spunta la Roma che offre la 10, ma Paulo…

La vicenda legata al futuro di Dybala iniziata a stagione ancora in corso ha tenuto incollati milioni di appassionati di calcio. Con piste estere mai concrete, il prossimo club di Dybala già sembrava potesse essere un affare tutto italiano. Quando tutto lasciava presagire per un approdo all’Inter, la Roma di Tiago Pinto e Mourinho ha sorpassato i nerazzurri e convinto l’argentino a trasferirsi nella capitale. Diversi attestati di stima sono arrivati per lui, il più importante quello della leggenda romanista Francesco Totti. L’ex capitano ha confessato di aver parlato anche in privato con Paulo e di avergli proposto di indossare la sua 10.

Dopo l’ufficialità e la presentazione, però, Dybala ha svelato che la maglia numero 10 non sarà sua, almeno per il momento. Ecco le sue parole: “Ho parlato col direttore, mi aveva proposto di indossare la maglia numero 10 che è molto importante qui per quello che ha fatto Totti. Io credo che quel numero e quella maglia debbano ancora essere sua per ciò che rappresenta per la città e i tifosi. Ho ringraziato molto, per portare una maglia così c’è bisogno di tanto rispetto e responsabilità. Quella è ancora la sua maglia. Un giorno magari potrò portarla, ma oggi sono contento di avere il 21 che per me è importante. Con quel numero ho cominciato a vincere e spero di poterlo fare anche qui“.

Un like che può spianare la strada alla Roma, occhi sul prossimo obiettivo

Dopo Dybala la Roma ci ha preso gusto e dalla vittoria della Conference League l’appeal della squadra giallorossa continua a crescere. Un post pubblicato dalla pagina sportiva 433 ha scatenato i tifosi. A mandare in estasi i tifosi non sarebbe il post, che ritrae Dybala con la maglia della Roma, ma il like di un top player. Si tratta di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese in uscita dal PSG.

Dopo un anno l’ex Liverpool potrebbe lasciare Parigi e pare che lo Special One gli stia facendo la corte per farne il nuovo perno del suo centrocampo. La Roma fa sul serio e i tifosi non possono far altro che sognare.