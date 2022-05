Georgina Rodriguez si accovaccia: si apre il vestito | Che vista tra le gambe

Georgina Rodriguez in occasione del Festival Di Cannes ha indossato un vestito che ha svelato qualcosa di nascosto. Ecco le foto pubblicate dalla donna.

Georgina Rodriguez è una delle Wags più famose e apprezzate dai tifosi di calcio, avendo incantato tutti quanti per via della sua bellezza e della sua forma fisica da sempre perfetta e senza difetti.

Georgina Rodriguez e le foto che hanno lasciato tutti senza fiato

La donna è famosa per essere la compagna del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, ex calciatore della Juventus.

Nata a Jaca, in Spagna, ai piedi dei Pirenei nel 1994, Georgina per molti anni ha studiato danza classica per via della sua passione per l’arte coreutica che l’ha contraddistinta sin da piccola.

Per via della sua bellezza viene notata da molti talent scout che le propongono di entrare a far parte del mondo della moda e nel giro di poco tempo il suo nome diventa molto famoso nell’ambito della moda fino ad arrivare a diventare uno dei nomi più gettonati a livello internazionale.

La relazione con Cristiano Ronaldo ha inizio nel 2016 e sin da subito i due si mostrano affiatati e innamorati e nel 2017 la coppia mette al mondo la loro prima bambina, Alana Martina.

Per il calciatore si tratta della sua quarta figlia, in quanto i suoi primi tre figli sono nati da due madre diverse tramite maternità surrogata.

La storia tra Geo, come ama chiamarla affettuosamente il calciatore, e Ronaldo ha inizio a Madrid dove i due si sono conosciuti all’interno di una boutique di Gucci dove lei lavorava come commessa.

I due si sono successivamente incontrati ad un evento per conto del noto marchio di moda italiano Dolce & Gabbana e da quel momento non si sono più separati.

Nel 2019, la donna ha subito la perdita di suo padre dopo una malattia e un’ischemia da cui era stato colpito qualche anno prima.

Il vestito sfoggiato a Cannes

Georgina è stata anche co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2020 affiancando il conduttore e direttore artistico Amadeus e l’altra co-conduttrice della serata, la presentatrice e cantante albanese Alketa Vejsiu.

In occasione del Festival di Cannes 2022, Georgina Rodriguez si è presentata con un abito argentato brillante incantando tutto il pubblico e facendo girare la testa a tutti i fan che da sempre la seguono con affetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

La donna ha ricevuto una miriade di complimenti sotto il post pubblicato su Instagram e tra i like dedicati ai suoi scatti possiamo notare quello del cantautore italiano Fedez che da sempre è un ammiratore della bellissima modella.