Totti e la dichiarazione imprevista su un ex rossonero: un paragone incredibile che spiazza tutti

Francesco Totti ha parlato dello scudetto del Milan e di alcuni suoi protagonisti ma non solo: ecco le sue parole su un ex rossonero.

Lunedì 23 maggio, a San Siro, si è svolta la partita degli Integration Heroes organizzata da Samuel Eto’o.

L’Integration Heroes Match è un evento organizzato dal campione camerunese ex Inter e Barcellona a scopo benefico per promuovere l’integrazione e la pace tra i popoli.

Un evento dunque estremamente importante a cui hanno partecipato tantissime leggende del calcio di ieri e di oggi.

Schevcenko, Dybala, Kimpembè, Pirlo e Julio Cesar sono solo alcuni dei grandissimi nomi che hanno preso parte all’evento benefico andato in scena lunedì sera in quel di San Siro a Milano.

La partita tra Inclusion Icons e United Icons è terminata con il risultato di 4-2 in favore dei primi al termine dei 70 minuti di gara che hanno visto, nonostante un ritmo inevitabilmente basso, tante giocato di alto livello come scontato vista la parata di stelle in campo.

Tra le tante icone calcistiche (sia maschili che femminili vista la presenza di alcune rappresentanti della Serie A femminile come Bonansea, Gama e Alborghetti) era presente anche Francesco Totti.

L’ex capitano giallorosso, acclamato da un boato al suo ingresso in campo, non ha trovato il gol ma ha avuto comuque modo e di incantare i tifosi e di far parlare viste alcune sue dichiarazioni sui neo campioni d’Italia del Milan.

Francesco Totti e quel paragone a sorpresa: ecco le sue dichiarazioni

Intervistato mentre era in panchina ad assistere ai suoi amici e compagni in campo, Totti ha parlato in primis di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese sembra meditare un addio al calcio che pare inevitabile visto il lungo stop a cui va incontro a causa dell’infortunio al ginocchio e su di lui l’ex bandiera giallorossa ha dichiarato: “Certo, se ogni volta che fa una partita deve rimanere fermo una settimana o dieci giorni, il fisico a 40 anni è diverso”.

Totti ha concluso augurandosi che il centravanti rossonero possa continuare ma le sue parole sembrano un chiaro consiglio.

Stuzzicato poi su un suo illustre ex avversario Totti ha espresso un paragone a sorpresa: quello tra se stesso e Paolo Maldini.

L’ex stella della nazionale e della Roma ha infatti parlando del ruolo di Maldini nella dirigenza rossonera complimentandosi con lui e poi aggiungendo: “Magari succede anche a me di vincere con la Roma? Paolo è stato per tantissimi anni fuori dal Milan, quasi 9, 10, perciò ho tempo ancora”.

Totti non esclude quindi un ritorno nella dirigenza giallorossa ma ora si concentra solo sulla vita da tifoso che lo ha già più volte portato allo stadio.