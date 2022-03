Gianluca Vialli come sta? Tutta la verità sulla sua malattia

Torna ad essere protagonista della scena Gianluca Vialli, nonché Capo delegazione della nazionale italiana. A far discutere, in particolar modo, troviamo le ultime notizie riguardanti le sue condizioni di salute.

Nel corso della passata estate abbiamo avuto modo di vedere Gianluca Vialli al fianco di Roberto Mancini, tecnico della nazionale, insieme al quale ha raggiunto il sogno comune con i calciatori di conquistare gli Europei 2020.

Un momento felice della carriera di Vialli ma che allo stesso tempo ha posto l’attenzione anche sulla sua vita privata della quale ha sempre parlato liberamente, anche in merito alla sua lotta contro il cancro, ormai in atto da diverso tempo.

La verità sulla malattia di Vialli

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni abbiamo avuto modo di seguire il lavoro fatto da Gianluca Vialli come Capo delegazione della nazionale italiana, raggiungendo una lunga serie di successi in campo sportivo.

Non molto tempo fa, però, Vialli in occasione di una passata intervista ha rotto il silenzio sulla malattia dichiarando: “Da marzo sto facendo delle cure e devo essere nelle condizioni fisiche e mentali per prendere questo impegno… È un viaggio in cui bisogna avere pazienza, ma non ha senso che io non continui una vita normale. E il lavoro fa parte della vita normale”.

Come me sta Gianluca Vialli?

La notizia relativa alla malattia di Gianluca Vialli, fin da subito, ha colto di sorpresa i tifosi di calcio in costante apprensione per le sue effettive condizioni di salute.

A rispondere, quindi, alle tante domande poste dai fan e tifosi di calcio, durante la partecipazione ad una trasmissione del canale Cremona 1 è stato lo stesso Gianluca Vialli che è tornato a rompere il silenzio rilasciando la seguente dichiarazione: “Il viaggio sta continuando, l’ospite indesiderato è sempre con me. Sto abbastanza bene. Ogni tanto è un pochino più presente, a volte meno. Adesso sto facendo un periodo di manutenzione. Si va avanti e speriamo che mi possiate sopportare ancora per tanti anni…”.