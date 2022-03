Juventus, il nuovo record stabilito dal club bianconero fa invidia a tutti!

La Juventus ha raggiunto un nuovo record clamoroso, scatenando l’invidia delle sue dirette concorrenti, non solo nel nostro campionato. E’ festa sui social!

La gara vinta contro la Fiorentina in Coppa Italia ridà fiducia alla Juve in vista della gara di ritorno e in vista del futuro, soprattutto per via di un clamoroso dato che si è stabilito.

La Juventus ha battuto la Fiorentina per 1-0 al 91′ grazie ad uno sfortunato autogol di Venuti, che per l’amarezza ha terminato la gara in lacrime ed è stato consolato da un fischiatissimo Vlahovic, quasi per mettere da parte le polemiche del match e mostrare al Franchi la sportività che bisognerebbe adottare a prescindere.

Fiorentina-Juventus, che sfida!

La partita tra Fiorentina e Juventus era accesissima da tempo per via del trasferimento nella sessione invernale di Vlahovic: il campo ha dimostrato la voglia di dimostrare di entrambe le squadre e gli spalti fin dal primo istante la voglia di rivalsa dopo il presunto tradimento calcistico dell’ex.

Tuttavia, il campo si è rivelato beffardo con i Viola, che hanno perso nella maniera più dolorosa possibile: all’ultimo e con un autogol. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha voluto però sottolineare come ci sia ancora un’intera partita da disputare al ritorno. Dunque, non bisogna perdersi d’animo, ma imparare ad essere più concreti sotto porta.

Al Franchi ci sarà il bis di Fiorentina–Juventus, oltre che nella gara di ritorno di Coppa Italia, anche in campionato a maggio nell’ultima giornata.

Il clamoroso traguardo della Juventus che ha spiazzato tutti

Allegri non ha voluto recriminare le poche occasioni avute dai suoi, ma al contrario ha apprezzato il lavoro di sacrificio svolto dalla squadra, che proprio nella partita di ieri ha stabilito un record importante.

A causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa bianconera nelle ultime settimane, Max Allegri ha schierato forze fresche per giocarsi la vittoria. La Juventus è infatti scesa in campo con l’undici titolare più giovane in tutte le competizioni dall’inizio dello scorso decennio. Secondo quanto riportato da OPTA su Twitter, la media delle età dei giocatori bianconeri schierati in campo era di 25 anni e 56 giorni: un dato che conferma la volontà della Juve di puntare sui propri giovani in vista del presente e del futuro.