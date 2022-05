Jessica Melena, con questo vestito è incantevole | Sembra uscita da una fiaba

Jessica Melena ha sorpreso tutti quanti per aver indossato un vestito molto elegante. Ecco la foto che ha fatto impazzire i fan.

Jessica Melena è una delle Wags più famose d’Italia. Il termine è l’acronimo di Wife and girlfriends ed indica tutte le donne che sono legate a personaggi del mondo sportivo in particolar modo del calcio.

Jessica Melena e l’abito da fiaba

La donna infatti, è legata al capitano e attaccante della Lazio, Ciro Immobile, considerato uno dei calciatori più bravi in Italia e vincitore degli Europei 2020 disputatosi nel 2021 dove è stato laureato Campione d’Europa a luglio dello scorso anno.

Nata in provincia di Chieti a Bucchianico, nel 1990, Jessica da sempre ha avuto il sogno di diventare criminologa e per queste motivazioni dopo il diploma decide di iscriversi all’Università di Scienze delle investigazioni a L’Aquila.

I suoi piani però sono cambiati dopo aver trovato l’amore e nonostante non abbia mai espresso il desiderio di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, nel 2009 partecipa al concorso di bellezza di Miss Mediterranea vincendolo.

Riguardo un suo possibile coinvolgimento nel mondo televisivo, la donna ha ammesso di poter essere interessata a partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle essendo da sempre una grande appassionata di danza.

La donna ha fatto conoscenza di Ciro Immobile in un locale di Pescara e sembra essere stato amore a prima vista. Da quel momento i due sono diventati inseparabili e nel 2013 hanno messo al mondo la loro prima figlia per poi sposarsi nel 2014 al paese natale della Melena.

Nel 2015 nasce la loro secondogenita seguita a ruota dal terzo nato nel 2019. Ciro Immobile è molto innamorato della sua donna a tal punto da arrivare a tatuarsi il suo viso sull’avambraccio sinistro.

La foto che ha incantato i social

Jessica, da parte sua, ha sempre ricambiato l’affetto e l’amore di Ciro Immobile sostenendolo sempre per le sue imprese calcistiche indossando la sua maglia in occasioni delle partite più importanti della carriera del marito.

La Melena è molto apprezzata anche dai tifosi di tutta Italia per via della sua bellezza e della sua semplicità. In uno scatto fotografico dello scorso dicembre, in occasione di un matrimonio, la donna si è fatta immortalare sulle scale accanto ad un enorme albero di natale con un vestito completamente rosso.

Il suo aspetto secondo molti, ricorda una principessa delle fiabe dimostrando non solo un fisico perfetto ma anche un’eleganza molto naturale e nei commenti qualcuno le consiglia di dedicarsi al mondo del cinema dato il suo volto molto fotogenico.