Atalanta – L’ addio di Gasperini diventa sempre più reale: la dichiarazione clamorosa fa tremare i tifosi

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di una partenza di Gian Piero Gasperini dalla panchina dell’Atalanta: le indiscrezioni delle ultime ore sembrerebbero confermare questa possibilità, i tifosi restano in attesa.

L’ultima giornata del campionato di Serie A dirà se nella prossima stagione l’Atalanta parteciperà o meno alle coppe europee.

Sabato alle 20:45 l’Atalanta ospiterà l’Empoli e per Gian Piero Gasperini potrebbe essere con tutta probabilità l’ultima partita sulla panchina dei bergamaschi. La sconfitta nell’ultimo turno contro il Milan ha anche ridimensionato le ambizioni europee della squadra, che ora è obbligata a vincere e a sperare in un passo falso di una tra Roma e Fiorentina.

La Dea è arrivata a San Siro in un clima infernale vista anche l’importanza della partita per la squadra di Pioli, sostenuta da oltre 75 mila tifosi. Dopo un primo tempo scialbo di occasioni da una parte e dall’altra, un gol di Leao su lancio di Messias ha permesso ai rossoneri di passare in vantaggio. Nell’occasione ci sono state anche le proteste dei bergamaschi per un fallo di Kalulu su Pessina non ravvisato dall’arbitro Orsato.

La risposta dell’Atalanta è arrivata con un paio di occasioni capitate a Duvan Zapata, ma poi il grandissimo coast to coast di Theo Hernandez ha chiuso definitivamente la partita. Il pareggio della Roma e la sconfitta della Fiorentina hanno però ancora tenuto in gioco gli orobici per l’Europa.

Gasperini non le manda a dire, quella frase del tecnico è chiarissima

Se sia la squadra di Mourinho che quella di Italiano dovessero però concludere il loro campionato con una vittoria, all’Atalanta non basterebbe neanche una vittoria. Ciò avrebbe del clamoroso perché sarebbe la prima volta nell’era Gasperini. Già da tempo si chiacchiera di un possibile esonero per l’allenatore e a fine anno le strade potrebbero dividersi.

I nomi circolati nelle ultime settimane sono quelli di Ivan Juric, allenatore del Torino e figlioccio del Gasp, e quello di Roberto De Zerbi. La conferma che il ciclo possa essere concluso pare proprio arrivare dallo stesso tecnico, che al termine della partita contro il Milan ha pronunciato queste parole: “In società è cambiato tutto. Non c’è stata alcuna riunione. Non è una domanda che dovete fare a me. Io mi confronterò appena verrò chiamato. Io a Bergamo sto benissimo. Se ci sono ancora le condizioni di sopportarmi sarà in grado di ripartire, altrimenti me ne farò una ragione”.

A fine anno bisognerà quindi parlare con la nuova proprietà e capire le loro intenzioni per il futuro. La permanenza di Gasperina sarà discussa e con tutta probabilità potrebbe alla fine non verificarsi.