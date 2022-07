Lontano dagli occhi e dal cuore per Ilary Blasi: il gesto dopo l’addio a Totti

Nel corso degli ultimi giorni l’attenzione dei media è stata costantemente contrata su Ilary Blasi e Francesco Totti, dato che il loro addio ha lasciato senza parole i fan e non solo. La conduttrice ha deciso di mettere in atto anche un gesto che toglie ogni dubbio sul suo futuro.

Sono state numerose le notizie pubblicate sul conto di Ilary Blasi e Francesco Totti, rumors, presunte relazioni, messaggi, ecc… un flusso di notizie impossibile da fermare per la coppia che, invece, aveva chiesto il massimo riserbo sulla loro separazione da parte della stampa.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, comunque sia, troviamo la condivisione di alcune notizie che riguardano solo ed esclusivamente Ilary Blasi. Ecco di cosa si tratta.

La fuga di Ilary Blasi

Ebbene sì, poche ore dopo l’annuncio definitivo della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi era già sull’aereo che l’ha condotto in Tasmania. Una fuga che segna l’interesse dalla conduttrice di non voler assistere all’evoluzione del gossip e proteggere, allo stesso tempo, anche i suoi figli dall’onda mediatica che inevitabilmente ha travolto la loro famiglia.

A tenere banco nel mondo del web troviamo, infatti, un gesto messo in atto dalla Blasi e che in queste ore sta facendo discutere il popolo del web.

Il gesto di Ilary Blasi che infiamma i social

Dopo l’annuncio relativo al divorzio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno avviato un fittissimo silenzio stampa. Secondo alcuni rumors lanciati da vari magazine di cronaca rosa slemberebbe che abbia raggiunto Noemi (notizia mai confermata), mentre Ilary Blasi ha preferito lasciare l’Italia.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, comunque sia, troviamo una bellissima foto che sembrerebbe essere una chiara risposta al gossip da parte di Ilary Blasi in relazione alla scala delle sue priorità… lo scatto in questione ritrae la conduttrice insieme ai propri figli che attualmente sono in viaggio con lei. Una foto che toglie ogni dubbio possibile su un ritorno di fiamma con Francesco Totti e l’avvio di due vite separate.