Melissa Satta, il tanga è minuscolo e si vede tutto | Scatti bollenti a bordo piscina

Melissa Satta, durante un momento di relax in Sardegna ha fatto impazzire tutti quanti mostrandosi con un tanga minuscolo. Ecco le foto pubblicate sui social.

Una delle donne che sono state legate ai calciatori più famosi è Melissa Satta che ha avuto un enorme successo anche per via del suo ruolo di Velina all’interno della trasmissione Striscia la Notizia.

Melissa Satta e il tanga minuscolo

Nata in America, a Boston, nel 1986, per via di impegni lavorativi dei suoi genitori che gestivano un negozio, sin dalla tenera età ha cominciato a praticare karate ottenendo il grado di cintura marrone.

Svolta l’arte marziale in maniera agonistica, arrivata in Italia diventa calciatrice giocando nella squadra del Quartu Sant’Elena per poi cominciare un percorso di studi universitario presso la IULM di Milano ma interrompendoli per entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Appare in tv per la prima volta all’interno del programma del 2005, Mio fratello è pakistano condotto da Teo Mammucari per poi nello stesso anno diventare velina mora del tg satirico Striscia la Notizia.

Dopo tre edizioni all’interno del programma di Canale 5, prende parte come attrice nella serie tv Il giudice Mastrangelo debuttando sul grande schermo con la pellicola cinematografica Bastardi.

Torna a lavorare al fianco di Teo Mammucari nel programma Primo e Ultimo per poi essere ospite al Saturday Night Live in onda sulla BBC per via di aver prestato il suo volto come testimonial per i prodotti commerciali della Wella.

Dopo l’esperienza oltreoceano torna nella tv italiana prendendo parte al programma Lasciatemi Cantare condotto da Carlo Conti per poi diventare co-conduttrice per cinque edizioni del programma calcistico Tiki Taka lasciando il posto a Wanda Nara dopo l’annuncio della sua gravidanza.

Sentimentalmente è stata legata all’ex protagonista di Uomini e Donne, Daniele Interrante per poi essere fidanzata per qualche anno con il calciatore Christian Vieri.

Le foto in Sardegna

Nel 2011 si fidanzata con Kevin-Boateng Prince con cui si sposa nel 2015 ma i due si separano nel 2020 per poi tornare assieme nell’estate dello stesso anno per poi lasciarsi in modo definitivo dopo poco tempo.

Attualmente la donna sembra essere legata a Matteo Rivetti imprenditore con cui è amica da tanto tempo ma solo adesso sembra essere interessata dal punto di vista sentimentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa, in un momento di relax in Sardegna si è lasciata fotografare su una barca con un costume zebrato il cui tanga mette in risalto tutte le sue forme facendo impazzire i suoi fan che non hanno potuto non zoomare.