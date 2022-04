Luciano Spalletti dove vive a Napoli? Il panorama è veramente mozzafiato

Un luogo veramente meraviglioso: ecco la casa di lusso dove abita l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. I dettagli dell’arredamento hanno lasciato di stucco, insieme ad una curiosità incredibile che lo riguarda.

Luciano Spalletti nel corso degli anni ha avuto modo di dominare la scena in toto davanti le telecamere della Serie A in qualità del tecnico del Napoli, portando una nuova linfa alla squadra e dominando la scena.

A catturare l’attenzione dei media in queste ultime ore, però, non troviamo la carriera del tecnico azzurro, bensì la sua vita privata lontana dal campo di calcio. Avete mai visto, dunque, la casa dove abita Spalletti?

Dove abita Luciano Spaletti?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, della vita di Luciano Spalletti si conosce ben poco, se non il fatto che da moltissimi anni è sentimentalmente legato alla moglie Tamara, nonché madre dei suoi tre figli: Federico, Samuele e Matilde.

Nonostante l’attenzione che i media hanno sempre riservato al tecnico, però, Spalletti ha cercato di proteggere la propria privacy, motivo per cui nessuno ad oggi conosce l’esatta posizione della sua casa che potrebbe trovarsi nei dintorni di Napoli. Il tutto, comunque sia, non finisce qui.

LEGGI ANCHE -> Ultimatum pesantissimo a Spalletti: ecco cos’è accaduto nelle ultime ore

LEGGI ANCHE -> Inter – Ad Inzaghi non basta la vittoria: “Ecco cosa penso di Lautaro”

Camere meravigliose, una vista da sballo: la scoperta è eccezionale

In pochi, però, sanno che Luciano Spalletti evita di portare a casa il lavoro a prescindere da qualsiasi cosa e, non a caso, sembrerebbe che il tecnico del Napoli trascorra molto tempo in una location esclusiva che negli anni ha anche ospitato vari ritiri della squadra.

Il luogo in questione si trova ‘sospeso tra Chiaia e Vomero’ e recentemente ristrutturato non può che essere quello: L’Hotel Britannique in Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Si tratta di uno degli alberghi più in voga della città e rinomato per essere, appunto, un punto di riferimento per la squadra del Napoli da molto tempo a questa parte.

Le stanze della struttura, inoltre, sono finemente arredare con ampie finestre che permettono di avere davanti a sé una vera e propria vita mozza fiato. Una location esclusiva, suggestiva e dove Spalletti si reca tutte le volte che può anche per studiare gli schemi tecnici in vista delle prossime partite.