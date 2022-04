Juventus – Dybala emarginato dal gruppo: lo strano gesto in diretta del compagno di squadra

Si avvicina l’addio definitivo di Paulo Dybala alla Juventus, ma Allegri lo reputa ancora indispensabile per la squadra. Uno dei suoi compagni, però, la pensa diversamente: ecco il gesto in diretta che fa discutere.

Com’è noto, il dieci argentino non ha trovato l’accordo per il prolungamento con la Vecchia Signora.

La Juventus vuole blindare il posto Champions e per farlo ha ancora bisogno dell’attaccante ex Palermo.

Tre punti pesantissimi in extremis

Al Mapei Stadium il Sassuolo parte forte. Ci prova Raspadori con una conclusione a lato di pochissimo. Poi Berardi e Scamacca impegnano Szczesny che si supera nel blindare la sua porta. Al 38′, però, i neroverdi passano in vantaggio. Kyriakopoulos imbuca in area per Domenico Berardi, il numero 25 di tacco pesca Giacomo Raspadori che con il destro infila il portiere polacco sul primo palo. Il gol del Sassuolo sveglia la Juve che, al 44′, recupera palla con Morata, palla che arriva in area a Dybala che scarica un mancino potente sotto la traversa. Si va a riposo sull’1-1. In apertura di secondo tempo la Juventus sfiora il vantaggio. Morata di testa costringe Consigli al miracolo. Ancora lo spagnolo ci prova ma il suo sinistro sfiora il palo e si spegne sul fondo. All’88’ i bianconeri trovano il gol che vale i tre punti. Alex Sandro trova Kean spalle alla porta, l’ex Paris Saint Germain si gira su Chiriches e, con un po’ di fortuna, batte Consigli.

Inaspettata reazione del calciatore, cosa si nasconde dietro?

In occasione del gol del pareggio di Dybala si è assistito, però, ad un episodio alquanto singolare. Subito dopo il gol Leonardo Bonucci si avvicina all’argentino non per complimentarsi ma quasi per rimproverarlo. La faccia del difensore lasciava trasparire, infatti, tensione e nervosismo. Bonucci è uno delle bandiere e dei leader dello spogliatoio bianconero.

La sua reazione fa vedere come il livello di tensione intorno a Dybala sia molto elevato. Nonostante gli altri compagni siano andati ad esultare con l’argentino, l’espressione della Joya appariva tutt’altro che serena.

Il gesto di Bonucci è stato pescato in diretta dalle telecamere che hanno evidenziato come il mancato rinnovo dell’ex Palermo, in attesa delle novità riguardanti il suo futuro, abbia diviso non solo l’opinione pubblica ma anche le diverse personalità all’interno dell’ambiente bianconero.