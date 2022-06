Ludovica Pagani, la scollatura del toppino arriva fino alla pancia | L’occhio casca proprio lì

Ludovica Pagani ha mostrato un top molto striminzito in cui lascia intravedere tutto il suo balconcino. Ecco la foto apparsa sui social.

Una delle giornalisti sportive più brave e spigliate a tal punto da essere considerata come la diretta rivale di Diletta Leotta è Ludovica Pagani che nel suo passato vanta anche di essere stata una Wag.

Ludovica Pagani e la storia su Instagram

Infatti, Ludovica, nonostante al momento sembra non avere alcun legame sentimentale con nessun uomo, è stata la fidanzata del calciatore e attaccante della Roma e della Nazionale Italiana, Stephan El Shaaraway.

Nata nel 1995 a Bergamo, la Pagani dopo essersi diplomata al liceo linguistico con indirizzo economia e giurisprudenza è stata molto incerta riguardo al suo futuro universitario essendo dubbiosa su quale facoltà scegliere.

Inizialmente aveva pensato di iscriversi a giurisprudenza in modo da proseguire il percorso di studi intrapreso durante gli anni di liceo, poi ad un certo punto le è venuto in mente di voler intraprendere la strada verso la criminologia e quindi di dedicarsi agli studi per cominciare questa professione.

Soltanto poco prima di cominciare, la Pagani ha deciso di iscriversi alla facoltà di Economia e Management della IULM di Milano dove si è laureata.

Una volta terminato il percorso di studi ha subito cominciato a lavorare come stagista presso la rivista bergamasca Up per poi diventare una vera e propria star del web grazie al suo canale Youtube dove comincia a pubblicare dei video e a presentare il programma We Love Shopping.

Grazie alla fama ottenuta riesce a diventare presentatrice di Fashionchannel e di Starwiss per poi essere scelta come conduttrice di Milanow, un programma locale molto in voga sul canale televisivo Telelombardia.

Per via della sua spigliatezza, viene successivamente scelta per diventare uno dei volti di Sportitalia e viene ospitata in programmi televisivi importanti a livello calcistico come Quelli che…il calcio e Tiki Taka.

Il top troppo piccolo

Diventata una delle influencer più famose d’Italia, rientrando nella classifica delle prime 10 in assoluto, nel 2018 decide di incidere un brano intitolato Tiki Taka in duetto con il rapper Ricky Jo per poi pubblicare un libro intitolato Semplicemente Ludovica.

Recentemente, Ludovica è apparsa in una storia Instagram di Lisa Ragno, da lei poi ripostata, dove è in compagnia di Valeria Scimonello. Ma i fan oltre notare la bellezza delle due donne ritratte in foto si sono accorti di un particolare.

La Pagani indossa un top molto piccolo da cui straborda tutto il suo balconcino facendo uscire fuori di testa tutti i suoi followers.