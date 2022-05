Ludovica Pagani: la scollatura del vestito è esagerata, impossibile non guardare | Stupenda

Ludovica Pagani si è mostrata sul web con una scollatura che ha fatto cadere l’occhio dei fan proprio lì. Ecco la foto.

Ludovica Pagani è un’influencer e giornalista sportiva che ha ricevuto nel corso degli anni pareri positivi sia da parte dei fan che da parte degli esperti del settore a tal punto da essere considerata la rivale diretta di Diletta Leotta.

Ludovica Pagani e la foto di notte a Cannes

Bergamasca di nascita, classe 1995, la Pagani è stata impegnata con il calciatore dell’AS Roma, Stephan El Shaaraway ma la loro storia è terminata non nel migliore dei modi e attualmente pare che non ci sia nessuno ad occupare il suo cuore.

Dopo il diploma al liceo linguistico con indirizzo economico e giuridico, Ludovica ha pensato di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza per poi avere in mente di diventare criminologa. Successivamente all’ultimo minuto decide di iscriversi alla facoltà di Economia e Management presso l’Università di Milano.

Ottenuta la laurea comincia subito a lavorare avendo la possibilità di entrare in sordina nel mondo del giornalismo sportivo grazie ad una collaborazione a cui ha preso parte per la testata giornalistica bergamasca Up.

Finita questa esperienza diventa volto di Fashionchannel e Starwiss per poi condurre un programma su Telelombardia intitolato Milanow e pubblicando dei video sul web con il titolo di We Love Shopping.

Grazie all’esperienza avuta in Gotarky, viene scelta come opinionista nella trasmissione Rai, Quelli che…il calcio per poi diventare un volto molto in vista su Sportitalia.

I suoi video su Youtube raggiungono in poco tempo milioni di visualizzazioni e il suo canale fa incetta di iscritti tanto che nel 2018 decide di incidere una canzone intitolata Tiki Taka eseguita in duetto con Ricky Jo.

Dopo la musica si cimenta come autrice pubblicando il suo primo libro intitolato Semplicemente Ludovica per poi diventare co-conduttrice del programma Versus in onda su RDS Next.

Il vestito troppo stretto

La donna è anche una famosa influencer, presenzia infatti tra le 10 italiane più seguite con oltre 3milioni di utenti che non si stancano mai di guardare e mettere cuoricini alle tante foto sexy che la donna pubblica.

In un ultimo post, infatti, la Pagani si è fatta immortalare all’interno di un locale a Cannes con addosso un vestitino nero sbrilluccicante che ha messo in mostra il suo seno facendo impazzire tutti i suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Nei commenti possiamo leggere molti complimenti da parte di alcune sue seguaci oltre che a dei fuochi che hanno letteralmente infiammato gli animi di tutti i suoi fan.