Milan beffato, lo scudetto non basta: il futuro si complica

By

La trattativa che sembrava ormai in dirittura d’arrivo subisce un brutto stop: il futuro del Milan ora resta in bilico, cosa succederà?

Un brusco stop del tutto inatteso nella trattativa rischia di complicare i piani futuri del club rossonero: quali saranno i prossimi movimenti?



Un momento tra i più floridi della storia recente del Milan.

I rossoneri si sono da poco laureati campioni d’Italia ai danni dei cugini e rivali di sempre dell’Inter.

Una stagione meravigliosa da parte della squadra di Stefano Pioli che nel segno di giocatori come Tonali, Leao e Maignan sono stati in grado di riportare a Milanello quel titolo che mancava da 11 lunghissimi anni.

La grande stagione ed in particolare il clamoroso finale di campionato hanno vissuto in contemporanea con gli sviluppi in ambito societario.

Non è infatti una notizia quella della cessione del club meneghino che sembra destinato a iniziare la sua stagione da campione in carica non sotto la presidenza di Scaroni e del fondo Elliott.

La cordata Investcorp è stata la prima a formulare un’offerta formale agli americani proprietari del Milan.

Gli arabi erano arrivati ad offrire una cifra molto alta (circa 1,18 miliardi) che ha sin da subito convinto Elliott mostratosi ben disposto nei confronti dei primi acquirenti.

L’arrivo dopo qualche settimana della cordata RedBird (statunitense come Elliott), ha creato una corsa a due che nelle ultime settimane non ha però visto particolari sorpassi o colpi di testa da parte delle due società coinvolte.

Le notizie che arrivano nelle ultime ore preoccupano però in vista del futuro: ecco la notizia che rischia di cambiare il futuro rossonero.

Vendita il Milan, il comunicato che cambia molte cose: ecco cosa sta succedendo

L’ingresso in trattativa di RedBird, come detto pocanzi, ha cambiato in buona parte le carte in tavola.

Il fondo americano ha infatti con la sua prima offerta superato quella formulata da Investcorp (1,3 miliardi Redbird e 1,18 gli arabi).

Se in un primo momento questo non era parso un problema, le news delle ultime ore dicono tutto il contrario.

Investcorp ha infatti rilasciato un comunicato ufficiale in cui non solo smentisce la chiusura vicina della trattativa che avrebbe portato all’acquisto del Milan ma, di fatto, si chiama fuori dalla possibile asta lasciando campo libero a RedBird.

Una scelta a dir poco clamoroso su cui, clamorosamente, potrebbe aver inciso in negativo lo scudetto.

La vittoria del campionato da parte dei rossoneri ha inevitabilmente alzato il presso del club meneghino e forse anche per questo motivo (non ci sono certezze in merito), Investcorp potrebbe aver fatto un passo indietro.

Un’estate che si preannuncia dubque bollente per il Milan che sembra sempre più avviato a restare americano.