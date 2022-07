Ludovica Pagani, la visione è spettacolare: il bikini quasi non le contiene

Ludovica Pagani ha mostrato una visione paradisiaca delle sue forme grazie ad un bikini mostro aderente. Ecco le foto.

Una delle giornaliste sportive più apprezzate per via della sua professionalità ma anche per via della sua bellezza è Ludovica Pagani che sui social vanta milioni di followers che la seguono con affetto.

Ludovica Pagani e il bikini aderente

Nata nel 1995, a Bergamo, nella sua vita sentimentale c’è stata la storia con Stephan El Shaaraway con il quale però non è andata a buon fine e al momento non sembra essere legata a nessun uomo.

Dopo aver conseguito la maturità presso il liceo linguistico con indirizzo economico e giuridico è stata molto indecisa a quale facoltà iscriversi per conseguire il diploma di laurea.

Inizialmente, voleva iscriversi a giurisprudenza per poter continuare quello che aveva iniziato durante le scuole superiori per poi cambiare idea per via della sua voglia di diventare criminologa.

Solo poco prima dell’inizio dell’anno accademico, ha deciso di iscriversi alla facoltà di Economia e Management presso l’Università degli studi di Milano e dopo essersi laureata cominciare un percorso nel mondo del giornalismo.

Inizia il suo percorso lavorativo prestando servizio come stagista per la rivista bergamasca Up per poi lavorare su alcune emittenti televisive quali FashionChannel e StarWiss conducendo anche il programma Milanow su TeleLombardia.

Diventa famosa, a seguito di una serie di video pubblicati su Youtube, intitolati We Love Shopping e in breve tempo il suo canale diventa uno dei più seguiti decretando il suo successo.

Grazie a questa fama viene invitata in varie trasmissioni televisive tra cui Quelli che…il calcio e nel 2018 incide un singolo intitolato Tiki Taka in collaborazione con il rapper Ricky Jo per poi pubblicare il libro Semplicemente Ludovica.

Nel 2019 diventa conduttrice del programma radiofonico Versus di RDS Next e presta il suo volto per alcuni programma in onda su Sportitalia.

La foto a Mykonos

La Pagani è una delle influencer più amate in Italia con oltre 3 milioni di followers e compare nella classifica delle prime dieci persone più seguite su Instagram nel nostro Paese.

Spesso, Ludovica pubblica alcune foto dove indossa capi d’abbigliamento di marchi noti per sponsorizzarli in delle pose molto sexy che fanno girare la testa ai suoi followers ogni volta che vanno a visitare il suo profilo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

In un ultimo post pubblicato, la donna si è mostrata durante una vacanza a Mykonos con un bikini nero molto aderente che lascia davvero poco all’immaginazione ricevendo ancora una volta molti like e commenti di apprezzamento da parte dei suoi fan.