Zoe Cristofoli: il costume è un filo, quasi si vede la farfallina | Foto non per deboli di cuore

Zoe Cristofoli in una foto apparsa in una sua storia Instagram si è fatta immortalare con un bikini che per poco non mostra fin troppo. Ecco l’immagine in questione.

Zoe Cristofoli è una delle ultime wags arrivate nel mondo delle mogli e compagne dei calciatori in quanto fidanzata da oltre un anno con Theo Hernandez calciatore francese che gioca nel Milan.

Zoe Cristofoli e il costume sottile

In occasione di un intervento a Tiki Taka, a cura di Mary Sarnataro, la donna ha dichiarato che essere la compagna di un calciatore è come se fosse un secondo lavoro per via delle attenzioni da avere.

Zoe ha confessato che oltre dover provvedere alla dieta per se stessa, deve anche stare attenta all’alimentazione del suo amato oltre che provvedere alle faccende di casa e stargli vicino per quanto riguarda il lavoro.

Inoltre, ha confessato che nonostante abbiano una complicità pazzesca a tal punto da far dimenticare le loro passate relazioni, quelle della donna con Andrea Cerioli, Fabrizio Corona e Luca Bordi e quella del calciatore con Elena De Panicis, c’è una nemica che mette a dura prova il loro rapporto.

Come dice la Cristofoli, questa è la Playstation che lei vede come una vera e propria minaccia dato che a volte, Theo invece di darle le attenzioni che vuole è intento a passare troppo tempo alla console di gioco.

I due si sono conosciuti ad una festa di compleanno di un amico in comune e inizialmente Zoe non aveva idea di chi fosse il calciatore, anzi, pensava che fosse fin troppo piccolo per partecipare all’evento.

A fare il primo passo però per creare una storia d’amore è stato proprio Hernandez e col tempo la Cristofoli si è fatta conquistare fino a diventare complici e inseparabili.

La storia che ha fatto impazzire i fan

La donna, chiamata anche “La tigre di Verona”, è un’indossatrice e ha lavorato per un evento al fianco di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, durante la Milano Fashion Week per conto di un noto marchio d’abbigliamento.

Inoltre, è molto richiesta per via del suo corpo atletico e completamente tatuato che spesso mette in risalto sui social facendo impazzire tutti i suoi fan che apprezzano sempre i contenuti dei suoi post.

Nelle ultime storie di Instagram, però, Zoe ha fatto sentire male tutti i suoi followers che si sono ritrovati una foto in cui la donna, sdraiata sulla spiaggia, si mostra con un bikini sottilissimo e per poco non si vedono le sue parti intime.