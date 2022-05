Marialuisa Jacobelli, a San Siro ipnotizza col suo “balconcino” prorompente

La figlia del direttore di TuttoSport incanta tutta San Siro per via della sua scollatura che mette in mostra tutte le sue forme. Ecco la foto.

TuttoSport è una delle testate giornalistiche più famose e importanti per il mondo sportivo e l’attuale direttore è Xavier Jacobelli.

Ma a far breccia nel cuore dei tifosi è sua figlia Marialuisa, conduttrice e modella italiana diventata famosa per aver partecipato al 2020 al programma televisivo Temptation Island nel ruolo di tentatrice.

Marialuisa Jacobelli e la foto a San Siro

Nata 28 anni fa, a Bergamo sotto il segno dell’acquario ha ereditato da suo padre la passione per lo sport, in particolar modo per il calcio tanto da decidere di trasferirsi a Milano per lavorare come giornalista sportiva.

Protagonista del Calendario 2022 di For Man, alla donna si attribuisce un flirt con il calciatore francese Kylian Mbappè ma nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia.

La carriera di Marialuisa ha inizio nel 2017 quando partecipa a Direttacalcio per l’emittente televisiva Topcalcio24 dove lavora ancora come giornalista sportiva. Nello stesso anno comincia a collaborare per Telelombardia e nel 2018 viene chiamata dalla rai per partecipare a Calcio&Mercato.

Grazie a queste esperienze viene scelta per presenziare all’interno di Quelli che…la Serie B in onda su Rai 2 e viene apprezzata dai tifosi e da tutti gli altri telespettatori per via della sua simpatia e della sua spigliatezza, venendo paragonata a Diletta Leotta, considerata la migliore tra le conduttrici sportive.

Oltre che lavorare nel mondo sportivo, Marialuisa è anche un’influencer e sul suo profilo Instagram vanta oltre 1,3 milioni di followers che la seguono appassionatamente.

Lo scatto apprezzato dai fan

In una delle ultime foto pubblicate dalla donna, si possono notare le sue curve, in quanto posa davanti allo stadio di San Siro di Milano con un top dalla scollatura troppo profonda che le fa fuoriuscire il seno.

Lo scatto è stato apprezzato da tutti i suoi ammiratori che la definiscono una meraviglia e bellissima. Non è la prima volta che Marialuisa riceve complimenti del genere, infatti scorrendo le foto dei suoi social si può notare come la giornalista ami farsi fotografare.

In quasi tutti i suoi post c’è la sua faccia e nei commenti si possono leggere complimenti di tutti i tipi anche da parte di alcune sue colleghe.

Marialuisa ha tutte le carte in tavola per diventare una delle giornaliste sportive più famose della televisione italiana e noi le auguriamo di proseguire la sua carriera con la stessa passione che l’ha portata ad essere dov’è ora.