Chiellini rivela il suo futuro dopo l’addio: la sua strada è a stelle e strisce!

Dopo una vita alla Juventus, Giorgio Chiellini ha salutato il club bianconero. Il suo futuro potrebbe essere a stelle e strisce: ecco perché.

Giorgio Chiellini ha detto addio dopo 17 anni passati ad indossare la maglia bianconera. Tra l’emozione generale, il difensore centrale ha salutato l’Allianz Stadium: nel suo futuro, però, si apre una strada del tutto inaspettata dai tifosi.

Dopo 17 anni passati in bianconero Giorgio Chiellini ha deciso di salutare la Juventus all’età di 37 anni. Il difensore centrale ha scritto la storia del club, guidandolo sia con la sua qualità in quanto a giocatore che con la sua personalità e carisma fuori dal campo. Si tratta infatti di un calciatore che verrà ricordato come uno dei massimi protagonisti della difesa del club. Il suo addio ha generato un’ondata di emozione tra i tifosi, che non hanno perso l’occasione di salutarlo al termine del match contro la Lazio, momento in cui il club gli ha tributato un omaggio per quanto fatto in questi anni.

Juventus, il saluto di Giorgio Chiellini e il suo futuro

La dirigenza bianconera ha voluto omaggiare il difensore centrale, tributandogli un caloroso saluto all’Allianz Stadium al termine del match contro la Lazio. Il saluto ha fatto percepire al giocatore l’ammirazione provata dall’ambiente nei suoi confronti. Al suo saluto è seguito anche quello di Paulo Dybala, che non è riuscito a controllare l’emozione, poiché il suo addio, al contrario di quello di Chiellini, non è avvenuto con modalità serene, ma al contrario il calciatore argentino avrebbe rinnovato il suo contratto.

Il futuro di Chiellini è adesso incerto: il giocatore potrebbe direttamente passare alla dirigenza bianconera oppure voler dedicare ancora qualche anno al calcio giocato, lontano dall’Europa.

Chiellini, un retroscena lo avvicina agli States

Giorgio Chiellini sarebbe vicino all’ambiente degli Stati Uniti. L’ex bianconero sarebbe infatti stato scelto come testimonial del film “Top Gun: Maverick” – l’attesissimo sequel del cult “Top Gun” degli anni ’80 – in uscita nelle sale da mercoledì 25 maggio. Il protagonista del film è l’attore Tom Cruise e Chiellini ne fa da testimonial, invitando nel video promozionale a credere nel valore della costanza per superare le sfide che spesso si vedono come insormontabili.

Il giocatore condivide l’idea alla base del film: se c’è il desiderio di farcela di conseguenza c’è anche la caparbietà nel perseguire i propri obiettivi, non importa se sei calciatore o pilota o istruttore, poiché il messaggio lanciato è chiaro: “Non pensare, fallo!”.