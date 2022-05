Martina Colombari: il segreto piccante con Costacurta, “ora non mi sbuccio più le ginocchia”

Martina Colombari ha rivelato un segreto molto intimo riguardo il suo rapporto con Billy Costacurta. Ecco la sua dichiarazione.

Martina Colombari è una delle mogli di calciatori più famose in Italia, in quanto è anche attualmente un’attrice, conduttrice e showgirl.

Nata a Riccione nel 1975, ottiene la popolarità dopo aver vinto il concorso di bellezza Miss Italia nel 1991. Dopo la vittoria viene inserita tra le top model internazionali più importanti dell’inizio degli anni ’90 venendo contattata da Riccardo Gay.

Martina Colombari e la confessione hot

Lavorando per importanti nomi della moda come Roberto Cavalli, Versace, Armani, Bluemarine e molti altri, prende parte a tantissime iniziative nel campo della moda e del mondo del fashion style oltre che prestare il suo volto per molti prodotti di cosmesi e pubblicità di vario genere.

Parallelamente al suo lavoro come modella conduce molte trasmissioni televisive di cui alcune a tema calcistico come Controcampo, Goleada e Galagoal. Dopo aver studiato dizione con l’attrice Giorgia Traselli partecipa a molti film italiani avendo anche qualche esperienza in alcune pellicole internazionali.

In televisione esordisce nella fiction Carabinieri a cui segue Un medico in famiglia, Diritto di difesa e I Cesaroni.

Dopo tanti anni di assenza, nel 2008 torna nel ruolo di Giorgia Capello in Carabinieri per poi apparire come guest star in una puntata di Don Matteo 7.

Tra le sue altre attività c’è anche la passione per la fotografia che vede quasi in tutte le sue foto degli autoscatti tanto da aver realizzato una mostra nel 2010 firmata Martina_invisible.

Dal punto di vista sentimentale è stata fidanzata con lo sciatore Alberto Tomba dal 1991 al 1995 per poi intraprende una relazione con l’ex calciatore del Milan, Alessandro Billy Costacurta con il quale si è sposata nel 2004 avendo un figlio di nome Achille.

L’affermazione dell’attrice

La Colombari ha voluto ricordare una passata intervista dove ammetteva di avere le ginocchia sbucciate per via di praticare sesso con il suo compagno su di una moquette.

L’attrice, ha voluto chiarire in una recente intervista, che adesso che è sposata da molti anni, i due non devono fare l’amore sulla moquette che quindi non si ritrova più con le ginocchia sbucciate rivelando che il motivo è perché adesso per terra hanno un parquet.

Martina e Billy sono solo una delle coppie del mondo dello showbiz più amate e più apprezzate sia per la loro bellezza che per la loro coesione. Infatti i due dal primo momento fino ad oggi sono stati sempre inseparabili e hanno dimostrato più volte l’amore di uno nei confronti dell’altro.