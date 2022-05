Pirlo tutti lo vogliono, il telefono è rovente: chiamata a sorpresa da un club di Serie A

Andrea Pirlo è pronto per vivere un’altra esperienza su una panchina in Serie A: l’ex allenatore della Juve ha un’interessante proposta sul tavolo.

Il futuro di Pirlo potrebbe riservare delle sorprese. L’ex Juve è pronto al ritorno in panchina: un club di Serie A muove i primi passi.

Andrea Pirlo potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A. L’ex centrocampista, dopo l’esonero da parte della Juve, non ha avuto l’occasione di tornare subito in panchina nonostante alcuni interessi da altri club italiani. In particolare, il Sassuolo (prima di firmare con Dionisi) ed il Genoa (a stagione in corso) avrebbero sondato il terreno, ma non hanno mai mosso passi concreti.

Ora l’ex bianconero è alla ricerca di una nuova avventura per tornare ad allenare: la prossima stagione potrebbe rivederlo protagonista in panchina, con due società che hanno mostrato interesse nei suoi confronti.

La Serie A chiama: Pirlo vuole una panchina

Nella sua prima ed unica esperienza in Serie A, Pirlo ha condotto la Juve in Champions League centrando la qualificazione all’ultima giornata. Inoltre, ha conquistato Coppa Italia e Supercoppa battendo Atalanta e Napoli nelle due finali. Tutto questo, però, non è bastato per guadagnare la conferma: la società ha optato per l’esonero per affidare la panchina a Massimiliano Allegri.

La scorsa stagione, dunque, Pirlo è rimasto fermo ed in attesa di una chiamata per rimettersi in gioco. Nonostante qualche timido approccio, nessuna società ha deciso di affidargli la panchina. Questa estate, però, lo scenario potrebbe cambiare: due club di Serie A starebbero seriamente prendendo in considerazione il suo nome. Il primo è lo Spezia, che nelle scorse settimane ha già incassato l’ok dell’ex centrocampista, ma ora i liguri avrebbero virato su altri allenatori come Gotti e Bjelica. La seconda squadra che lo starebbe cercando, invece, è la neopromossa Cremonese.

I grigiorossi sono freschi dal secondo posto in Serie B e dalla conseguente promozione in Serie A, ma non potranno contare su Fabio Pecchia in panchina. L’allenatore, grande protagonista della cavalcata verso la massima serie, ha deciso di lasciare il club con grande sorpresa e ora è il principale indiziato per sedere sulla panchina del Parma.

Il presidente Giovanni Arvedi è ora alla ricerca di un allenatore che possa guidare la Cremonese in Serie A e avrebbe pensato a Pirlo. Ci sarebbero già stati i primi contatti a Cremona per gettare le basi per una trattativa, ma non è ancora stato definito nulla.

Oltre all’ex Juve, ci sarebbe anche Alvini come possibile erede di Pecchia: i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il nome del prossimo allenatore dei grigiorossi.