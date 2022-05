Melissa Satta, il costumino striminzito risucchiato dai glutei | Lo sguardo cade subito li

Melissa Satta ha sorpreso tutti i suoi fan per via di un costume da bagno molto striminzito. Ecco la foto pubblicata sui social.

Melissa Satta è una showgirl diventata famosa nel mondo del calcio per via delle sue relazioni con i calciatori Christian Vieri e Kevin-Prince Boateng.

Nata a Boston nel 1986, deve la sua nascita negli Stati Uniti per via di alcuni impegni lavorativi da parte dei genitori avendo di diritto la cittadinanza statunitense.

Melissa Satta e la foto sensuale

Dopo aver praticato per molti anni karate, riesce ad ottenere la cintura marrone svolgendo l’arte marziale in modo agonistico fin quando si diploma.

Melissa è stata anche una calciatrice, infatti giocava nella squadra femminile del Quartu Sant’Elena per poi iscriversi alla LIUM di Milano interrompendo i suoi studi per dedicarsi al mondo dello spettacolo da cui è stata sempre affascinata.

Il suo percorso televisivo inizia nel 2005 quando prende parte al programma di Teo Mammucari, Mio fratello è pakistano per poi essere scelta come Velina mora nel tg satirico Striscia La Notizia ricoprendo il ruolo fino al 2008.

Con lei sul bancone del programma di Canale 5 si sono avvicendate le veline bionde Thais Souza Wiggers che è stata poi sostituita con Veridiana Mallmann.

Dopo la sua esperienza a Striscia la notizia, decide di intraprendere la carriera di attrice recitando in un piccolo cameo nella pellicola Bastardi e prendendo parte alla seconda stagione della serie tv, Il giudice Mastrangelo.

Tornata a collaborare con Mammucari nel programma Prima e ultimo, appare sulla BBC in un episodio del Saturday Night Live per via del suo impegno come testimonial di una famosa azienda nel campo della cosmetica e della cura per i capelli.

Dal 2013 al 2018 diventa co-conduttrice del programma calcistico Tiki Taka affiancando il conduttore Pierluigi Pardo vendendo in seguito sostituita da Wanda Nara.

Dal punto di vista sentimentale è stata impegnata con Daniele Interrante e in seguito con Bobo Vieri.

Il costume troppo stretto

Nel 2011 intraprende una relazione con il calciatore Boateng, sposandosi nel 2015 ma interrompendo il loro matrimonio nel 2019 per poi tornare assieme per qualche mese per poi lasciarsi definitivamente nel 2020.

Melissa da sempre ama mostrare il suo fisico e riceve spesso apprezzamenti da parte dei suoi fan che elogiano la sua bellezza e la sua simpatia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

In un ultimo post, la donna, ha pubblicato su Instagram una foto in cui è ritratta con un costume da bagno molto striminzito lasciando ben poco alla fantasia, ricevendo, come sempre commenti pieni di complimenti da parte dei suoi ammiratori.