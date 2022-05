Haaland al Manchester City: i dettagli dell’operazione svelano cifre incredibili!

È ufficiale: Erling Haaland sarà un nuovo calciatore del Manchester City. I dettagli dell’operazione svelano cifre da non credere.

Il Manchester City ha ufficializzato l’acquisto di Erling Haaland. L’attaccante si trasferirà in Premier League per una cifra incredibile.

Era nell’aria, ma ora è anche ufficiale: Erling Haaland sarà il prossimo centravanti del Manchester City. L’attaccante del Borussia Dortmund era conteso da diversi top club, ma gli inglesi hanno battuto la concorrenza grazie ad un progetto più convincente. Il norvegese, infatti, ha chiarito subito che avrebbe scelto la prossima squadra non per una questione economica, ma per la visione futura migliore: la chance di giocare in Premier League per una delle migliori squadre del mondo lo ha estasiato.

I dettagli dell’operazione, intanto, hanno sorpreso i tifosi: le cifre sono incredibili.

Ecco le cifre: operazione da non credere

L’anno scorso il Manchester City era alla ricerca di una punta di peso per completare il pacchetto offensivo di Pep Guardiola. È storia nota il fortissimo interesse per Harry Kane, con il calciatore che si è anche esposto pubblicamente per manifestare il proprio gradimento alla destinazione. Tuttavia, i Citizens non sono riusciti a convincere il Tottenham, che ha così trattenuto il proprio numero 10 a Londra.

Durante questa stagione, il City ha giocato senza una vera e propria punta, con vari giocatori che si sono alternati come punto di riferimento al centro del tridente: Foden, De Bruyne, Grealish e Sterling hanno agito da falso 9, nonostante la presenza di Gabriel Jesus in rosa. L’attaccante brasiliano, salvo qualche rara eccezione, ha ricoperto il ruolo di esterno destro nel tridente.

Dalla prossima stagione cambierà tutto: Haaland sarà il centravanti titolare con un altro neoacquisto alle sue spalle (Julian Alvarez). Per Gabriel Jesus, protagonista di un finale di stagione strepitoso, potrebbero aprirsi le porte dell’Arsenal, ma il suo futuro è ancora da chiarire.

Il futuro ex Dortmund sarà la stella di un attacco ricco di talento: l’obiettivo sarà la conquista della Champions League.

Intanto, le cifre dell’operazione hanno sorpreso tutti. Molti erano a conoscenza di una clausola rescissoria nel contratto di Haaland con il Dortmund di valore €75 milioni.

In realtà, la cifra è molto più bassa: il norvegese si trasferirà al City per poco più di €60 milioni (più commissioni). Una cifra che, nel calciomercato odierno, è considerata bassa in relazione al vero valore del calciatore.

Il centravanti ha già svolto le visite mediche ed ha insistito affinché venisse data immediatamente l’ufficialità per poter salutare al meglio i tifosi del Dortmund. Al Manchester City, squadra in cui ha giocato anche il padre Alfie, guadagnerà lo stesso ingaggio di Kevin De Bruyne: £375.000 a settimana.

Intanto il Borussia ha già ufficializzato il suo erede: sarà Karim Adeyemi, acquistato dal Salisburgo (ex squadra di Haaland) per circa €40 milioni.