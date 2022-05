Melissa Satta, in piscina sfoggia un fisico da urlo: il reggiseno per poco non scoppia

By

Melissa Satta ha postato una foto in piscina dove si può notare qualcosa spuntare da sotto il costume da bagno. Ecco il post che ha scatenato la fantasia dei fan.

Melissa Satta è una delle showgirl e conduttrici sportive più belle che ci siano in Italia e in molti apprezzano le sue foto riempendola di commenti e di like dimostrandole il suo affetto ogni qualvolta posta una sua immagine.

Melissa Satta e la foto a bordo piscina

Nata a Boston nel 1986 da genitori italiani per lavoro negli Stati Uniti per diritto ottiene la cittadinanza statunitense e si cimenta nel mondo sportivo praticando karate fino ad arrivare a raggiungere il livello di cintura marrone svolgendo l’arte marziale a livello agonistico.

Melissa, è stata molto attiva anche come calciatrice, infatti ha fatto parte della squadra di calcio femminile Quartu Sant’Elena e poi si è iscritta all’Università LIUM di Milano senza conseguire la laurea per via del suo impegno nel mondo dello spettacolo.

Il suo esordio in televisione avviene nel 2005 all’interno del programma Mio Fratello è Pakistano condotto da Teo Mammucari e successivamente per aver ricoperto il ruolo di velina mora nel tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia.

Sul bancone, la Satta ci è rimasta fino al 2008 e nel ruolo di velina bionda al suo fianco ci sono state prima Thais Souza Wiggers e poi Veridiana Mallmann con le quali la donna ha mantenuto un ottimo rapporto.

Dopo l’esperienza nel programma di Canale 5, Melissa Satta ha avuto modo di sperimentare il mondo del cinema mettendo alla prova le sue doti recitative nel film Bastardi e nella seconda stagione de Il Giudice Mastrangelo.

Tornata a lavorare con Mammucari per il programma Prima e Ultimo appare anche al Saturday Night Live sulla BBC a seguito del fatto di essere testimonial di una linea di cosmetica di capelli famosa in tutto il mondo.

La Satta è famosa nel mondo calcistico per essere stata co-conduttrice dal 2013 al 2018 del programma Tiki Taka al fianco di Pierluigi Pardo venendo poi sostituita con la showgirl argentina Wanda Nara.

Il costume troppo stretto

Tra i suoi trascorsi amorosi c’è una storia con Daniele Interrante e con il bomber Bobo Vieri, con cui è stata legata per molti anni.

Ma a portarla all’altare è stato Kevin-Prince Boateng nel 2015, anche se il loro matrimonio si è interrotto nel 2019 con separazione definitiva dopo aver provato a riavvicinarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa ha sorpreso tutti quanti pubblicando su Instagram una foto in costume a bordo piscina dove mette in mostra tutte le sue forme e si possono intravedere i capezzoli dalla fascia che sembra starle molto stretta.

Tra i commenti quello di Juliana Moreira che la considera ironicamente “Esagerata” per via della sua fisicità che lascia tutti senza parole.