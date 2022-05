Giulia Pastore e Sandro Tonali incontenibili | FOTO

I riflettori del web in queste ore tornano ad essere concentrati su una della giovane coppia più belle del mondo del calcio, ovvero quella formata da Giulia Pastore e Sandro Tonali del Milan.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere come la coppia sopraccitata si è riuscita a farsi spazio in campo media e in quello del gossip italiano. Lei giovane e bellissima modella lui punta di diamante del Milan.

In particolar modo la giovane coppia è riuscita a catturare l’attenzione dei fan e dei tifosi grazie al racconto costante che entrambi fanno della propria quotidianità, così come dimostrato dalle varie Instagram stories che Giulia Pastore condividine nella sua pagina ufficiale

Sandro Tonali sempre più innamorato

Nonostante la costante esposizione ai media, Sandro Tonali ha mostrato di avere una determinata attenzione e cura della propria privacy selezionando con molta cura ciò che intende condividere con i propri tifosi e ciò che invece preferisce tenere per sé.

Allo stesso modo anche la fidanzata del calciatore del Milan ha imparato a destreggiarsi abilmente sui social network, condividendo alcuni dei momenti più belli della sua quotidianità così come è successo nel corso delle ultime ore attraverso la pubblicazione di una foto che ritrae Sandro Tonali sempre più innamorato che mai.

La foto che ha conquistato il web

A tenere banco nel mondo del web, così come spiegato precedentemente, troviamo una nuova foto che Giulia Pastore ha condiviso nella sua pagina Instagram e che in men che non si dica non si dica ha fatto il giro del web.

Facciamo riferimento ad uno scatto molto intimo che la giovanissima modella ha realizzato poche ore fa e che la ritrae al fianco di Sandro Tonali poco prima di concludere una giornata ricca di impegni per entrambi, un’immagine che racconta così la vita quotidiana di una delle coppie più amate del mondo del calcio e che sta vivendo insieme giorni magici e ricchi di grandi emozioni nate anche da piccole cose.