Messi il futuro è in Italia: l’indiscrezione clamorosa scatena tutti

Momento difficile nella vita di Leo Messi, adesso che il suo futuro al PSG sembrerebbe essere seriamente compromesso. Ecco cosa sta succedendo davvero.

Nel corso degli anni il mondo e i tifosi di calcio sono stati sbalorditi dal grandissimo talento di Leo Messi, ad oggi uno dei calciatori più bravi in assoluto e che ha avuto modo di mettere a segno una lunga serie di grandi successi che hanno lasciato il mondo del calcio con il fiato sospeso.

Recentemente, però, sembrerebbe che il futuro lavorativo potrebbe essere seriamente compromesso al Paris Saint Germain e con un cambio di rotta che potrebbe condurlo addirittura in Italia.

Cosa sta succedendo a telecamere spente per Messi?

A quanto pare nel corso delle ultime settimane sarebbero aumentati considerevolmente i malumori tra calciatori del Paris Saint Germain e la società, un momento di crisi profonda che a quanto pare tocca anche Leo Messi. Rumors che da un po’ di tempo a questa parte hanno preso corpo nel campo delle notizie sportive.

Il campione, infatti, da qualche tempo a questa parte avrebbe deciso di prendere del tempo per sé al fine di riflettere su ciò che sta succedendo al PSG ed un eventuale cambio di rotta. Uno dei punti di riferimento in tal senso in vista di un nuovo inizio per Leo Messi potrebbe essere proprio l’Italia.

Leo Messi arriva in Serie A?

A quanto pare Leo Messi ben presto potrebbe davvero scegliere l’Italia come nazione dove intraprendere una nuova fase della carriera, magari in un noto club calcistico della Serie A.

Il rumors in questione è nato dopo il contatto che il comune di San Severino Marche ha messo in atto con Leo Messi, pronti a conferire la cittadinanza onoraria del paesino che si trova nella nazione. Sembrerebbe, dunque, che il campione possa essere pronto a seguire le orme di Cristiano Ronaldo e indossare la maglia della Juve, o lasciare tutti a bocca aperta e mettersi in gioco con la squadra della Roma e seguire José Mourinho che in passato ha parlato di lui come un dio del calcio.