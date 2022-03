Atalanta – la mossa furba del club: ecco come usciranno vincitori in ogni caso

L’Atalanta non ci sta e decide si muoversi al contrattacco: la mossa furba pensata dalla dirigenza ha letteralmente capovolto la situazione.

La Dea si trova in un momento particolare in cui qualsiasi tentennamento rischia di compromettere il campionato ed una salita che già risulta abbastanza faticosa. In più c’è una situazione completamente inaspettata in cui si è trovata suo malgrado coinvolta. Ecco cosa sta accendo in queste ore.

L’Atalanta sta vivendo una stagione altalenante. Dopo una partenza super il club allenato da Gasperini ha vissuto uno scivolone di risultati che l’ha fatto uscire fuori dalla zona Champions, scivolando dal quarto al quinto posto.

Il club bergamasco ha attualmente 51 punti e si trova a meno 8 punti dal quarto posto occupata dalla Juventus. I nerazzurri si sono resi protagonisti per un ricorso che cambierebbe molto della classifica.

La mossa furba della dirigenza per pareggiare i conti

L’Atalanta ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia del Coni facendo richiesta per ottenere il 3-0 a tavolino per la partita contro il Torino, la quale si sarebbe dovuta disputare lo scorso 6 gennaio. Durante quella giornata alla squadra granata fu impedito di scendere in campo dall’Asl per via dei numerosi casi di Covid scoppiati tra i giocatori.

In quel caso, il Giudice Sportivo decise di far rigiocare la partita. In un primo momento la Dea decise di presentare ricorso alla Corte d’Appello, il quale è stato però respinto. Ma adesso l’Atalanta ha deciso di provare ad attuare una nuova mossa: un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia di Coni chiedendo la vittoria a tavolino per 3-0.

La contromossa per il ricorso dell’Udinese

La mossa di fare ricordo dell’Atalanta arriva in risposta al ricorso presentato dall’Udinese. Il club friulano si è infatti rivolto al Giudice Sportivo contro l’omologazione del risultato della gara di campionato con l’Atalanta dello scorso 9 gennaio, persa per 6-2. L’Udinese lamenta il fatto di essere stata costretta a schierare una formazione fortemente rimaneggiata a causa dei tanti giocatori risultati positivi al Covid.

I bianconeri pensano che la gara debba essere rigiocata. Il direttore dell’area tecnica Marino si era espresso con questi termini dopo quel polemico match: “Questa partita è stata un martirio, una gara senza senso. Siamo stati costretti a radunarci come un torneo da bar“.

Con il ricorso presentato, dunque, l’Atalanta agisce d’astuzia, cercando di garantirsi tre punti che potrebbero esserle portati via dal ricorso presentato dal club friulano.