Michela Persico davanti la fontana di Trevi con un balconcino incredibile | Mamma mia che roba

Michela Persico ha posato davanti la Fontana Di Trevi mettendo in risalto tutte le sue forme. Ecco la foto pubblicata su Instagram.

Michela Persico è una della Wags, (termine nato dall’acronimo di Wife and girfliends in riferimento alle compagne degli uomini sportivi), più amate dagli appassionati del mondo calcistico.

Michela Persico e la foto davanti la Fontana di Trevi

Sentimentalmente legata al difensore della Juventus, Daniele Rugani, dopo che i due hanno avuto una diatriba per colpa del suo cane e successivamente il calciatore l’ha contattata riconoscendola in quanto doveva sostenere un’intervista con lei.

La donna nata ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo nel 1991 da molti anni è all’attivo come giornalista sportiva.

Nel suo passato ha ammesso di aver avuto il pensiero di intraprendere la strada della recitazione per via della sua somiglianza con Brigitte Bardot come in molti le hanno fatto notare.

Parallelamente al suo impegno nel mondo calcistico, la Persico ha avuto modo di ottenere una rubrica all’interno del programma televisivo Detto Fatto e in una passata intervista ha ammesso di voler dedicarsi ad altro per dare una svolta alla sua carriera.

Michela ammette di voler entrare a far parte di nuovi progetti nel mondo dello spettacolo arrivando addirittura a partecipare ad un reality show. Nonostante l’affermazione non parteciperebbe mai al Grande Fratello Vip per via del fatto di non riuscire a stare chiusa in casa per molto tempo.

Diversamente preferirebbe prendere parte ad un reality show dove possa esplorare posti fantastici e poter viaggiare, per questo motivo ammette che prenderebbe in considerazione Pechino Express e L’isola dei famosi.

Ed è proprio nell’edizione in corso di questo reality che la Persico ha fatto il suo esordio all’interno del programma diventando ospite in studio per sostenere Fabrizia Santarelli che è entrata a far parte dei naufraghi da qualche settimana.

Il particolare notato dai fan

Michela, al momento, è al timone del programma Influencer di Stagione ma si sente pronta per nuove sfide nel campo dell’intrattenimento televisivo dando modo ai telespettatori di far conoscere una nuova versione di sé.

La Persico ama farsi fotografare e pubblicare gli scatti su Instagram. In un ultimo post apparso sui social, si può notare Michela in una bella giornata soleggiata a Roma davanti uno dei monumenti più belli della capitale: La Fontana di Trevi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

I fan però hanno notato qualcosa oltre la fontana ossia il suo seno che non può passare inosservato per via delle sue forme e della maglietta bianca che mette ancora più in risalto le sue grazie.