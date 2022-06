Lazio – L’ex giocatore sbotta, ecco i motivi del suo addio: tifosi inferociti

By

Clamorosa rivelazione in casa Lazio, l’ex giocatore sbotta in un’intervista, le sue parole lasciano pochi dubbi sul suo addio: tifosi imbufaliti.

Bufera in arrivo in casa Lazio a seguito delle parole di un ex giocatore del club biancoceleste, le sue affermazioni scatenano l’ira dei supporter della squadra della Capitale.



La prima stagione della Lazio targata Maurizio Sarri si è conclusa in maniera soddisfacente.

L’ex tecnico della Juventus ha ottenuto un più che positivo quinto posto (davanti ai cugini della Roma) e il pass per l’accesso alla prossima Europa League mostrando inoltre molti progressi sul piano del gioco.

L’estate dei biancocelesti si prepara quindi all’insegna di una piccola rivoluzione per regalare a Sarri una rosa ancor più vicina alle sue richieste.

Il tecnico toscano ha infatti più volte mostrato una certa insofferenza per i pochi acquisti fatti dalla dirigenza biancoceleste e un’eventuale sessione di mercato ancora all’insegna della siccità porterebbe a un eccessivo malumore.

Gli addii di giocatori come Leiva, Strakosha e Luiz Felipe che negli anni erano diventati centrali nella rosa e anche le possibili partenze di pezzi pregiati come Milinkovic-Savic portano inevitabilmente a pensare a questo grande cambio della guardia.

Una rivoluzione voluta fortemente da Sarri che già nelle sue prime due sessioni di calciomercato quale allenatore della Lazio aveva provato a cominciare senza particolare successo.

Gli arrivi di Pedro, Felipe Anderson, Cabral e Hysaj non sono assolutamente bastatti a placare le richieste del tecnico ex Napoli e Chelsea che ora sogna in grande.

Parte del cambio della guardia, nella scorsa estate, fu anche un giocatore molto stimato dai tifosi, le sue parole rilasciate in una recente intervista fanno discutere: ecco cosa ha detto riguardo al suo addio.

Lazio, le parole dell’ex senatore lasciano pochissimi dubbi: ecco il colpevole dell’addio

Tanti giocatori hanno quindi lasciato o sono destinati a lasciare la Lazio.

Indipendentemente dal loro status tra i tifosi, a essere giudice è il progetto di Sarri che necessita di giocatori specifici per arrivare a compimento.

Tra gli addii più dolorosi per i supporter biancocelesti c’è sicuramente quello di Senad Lulic.

L’ex capitano, protagonista di tanti momenti iconici della Lazio come il gol decisivo nel Derby di Finale on Coppa Italia, ha lasciato i biancocelesti al termine del suo contratto la scorsa estate.

La colpa dell’addio fu data a Sarri ma Lulic ha idee ben diverse: “Nel calcio si dà la colpa ad altri. Alla fine è passata che fu Sarri a non volermi, ma non penso c’entri”.

Ma allora di chi è la colpa dell’addio, Lulic non lo dice chiaramente ma lascia intuire un leggero malessere verso la società: “Potevano dirmi ‘Hysaj è più forte, non ci servi più’. Hanno ringiovanito, sì. Poi è arrivato Pedro nella squadra più vecchia della A“.

Un’accusa chiara ed evidente quella espressa dall’ex capitano della Lazio, i biancocelesti ora dovranno dimostrare che il progetto di ringiovanimento sia concreto.