Michela Persico, in spiaggia a Dubai il balconcino sfida la gravità | Lo zoom è inevitabile

Michela Persico ha pubblicato una foto a Dubai che ha fatto impazzire tutti quanti. Ecco il post pubblicato dalla giornalista sportiva.

Una delle giornaliste sportive più amati dai tifosi è Michela Persico che conduce il programma Influencer di Stagione.

La donna è impegnata dal 2015 con Daniele Rugani, calciatore della Juventus. I due si sono fidanzati lo stesso anno in cui il giocatore ha ottenuto la maglia bianconera.

Michela Persico e il costume da bagno mostrato a Dubai

Michela e Daniele si sono conosciuti grazie al cagnolino di lei, Maggie, che durante un evento sportivo non faceva altro che abbaiare infastidendo il calciatore e lui e la Persico hanno cominciato a scambiarsi quattro battute riguardo le razze dei cani.

Successivamente, impegnata con il suo lavoro, la donna ha dovuto intervistarlo e prima di incontrarlo, lo stesso calciatore informandosi su chi gli avrebbe rivolto le domande ha riconosciuto la donna e ha cominciato a mandarle dei messaggi sui social.

Da quel momento, Daniele e Michela sono diventati inseparabili e si sono perdutamente innamorati l’un dell’altro.

Nata a Bergamo nel 1991, la giornalista ha sempre dichiarato di volersi cimentare in una sfida televisiva più grande rispetto al giornalismo sportivo per la voglia di mettersi in gioco e di sfidare se stessa.

Un occasione l’ha già avuta curando una rubrica di benessere e salute all’interno del programma Detto Fatto e venendo invitata in studio durante l’attuale edizione dell’Isola dei famosi per sostenere la sua amica Fabrizia Santarelli.

La donna ha affermato che lei stessa prenderebbe in seria considerazione di partecipare al reality o a Pechino Express per aver modo non solo di dimostrare quanto vale ma anche per mettersi alla prova ed esplorare mondi paradisiaci che non riuscirebbe a visitare in altro modo dato che l’esperienza del gioco sarebbe unica e irripetibile.

La foto di Instagram

Diversamente non accetterebbe di partecipare al Grande Fratello Vip perché l’idea di rimanere chiusa in casa per molti mesi le metterebbe un forte disagio addosso.

La Persico, sui suoi profili social pubblica molte foto di sé e in un ultimo scatto si è fatta immortalare in un costume da bagno color corallo mentre è in vacanza a Dubai mostrando una forma fisica perfetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Quello che i suoi fan hanno notato è stato il suo seno che sembra voler strabordare dal reggiseno, oltre che una catenina al punto vita che fa trovare la giornalista ancora più sexy del solito.

Subito sotto il suo post i suoi ammiratori si sono scatenati con i più disparati complimenti nei suoi confronti.