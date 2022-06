Inter – Correa strizza l’occhio a Dybala: l’indizio non è passato inosservato

Joaquin Correa ha parlato del futuro del connazionale Paulo Dybala nel corso di un’intervista. Le sue parole non hanno lasciato indifferenti i tifosi dell’Inter.

Il futuro di Dybala è ancora un’incognita: il suo contratto in scadenza con la Juventus gli apre le porte dei top club di mezza Europa, tra i quali quelle dell’Inter, che spera in un suo approdo a San Siro.

Joaquin Correa ha parlato del futuro di Paulo Dybala in un’intervista. L’argentino non ha voluto svelare la destinazione del compagno di Nazionale, ma ha specificato un indizio che non è passato inosservato e che fa ben sperare i tifosi interisti. Ecco le sue parole.

Correa, il suo posto nell’Argentina di Scaloni

L’attaccante nerazzurro Joaquin Correa si sta guadagnando un posto di riguardo nella Nazionale argentina allenata da Scaloni. Il calciatore, dopo una stagione convincente con la maglia dell’Inter, è approdato in nazionale con lo spirito giusto per guadagnarsi un posto da protagonista. Il suo ruolo è subordinato a quello di Lautaro Martinez, che come lui viene da una stagione soddisfacente in nerazzurro.

Nell’ultima gara dell’Argentina, però, il vero protagonista è stato Lionel Messi. Il fuoriclasse del PSG ha firmato la sua cinquina personale nell’amichevole contro l’Estonia (5-0), lasciando esterrefatti i supporters sudamericani. Precedentemente la Nazionale allenata da Scaloni aveva fatto male anche all’Italia, battendola per 3-0 nella finalissima tra la vincente di UEFA EURO 2020 e la vincente della Coppa America: una partita che ha fatto preoccupare l’ambiente azzurro, in quanto è chiaro che bisognerà ricominciare un ciclo.

Quella frase fa capire, il dettaglio incredibile che potrebbe cambiare tutto

Dal ritiro con la Nazionale argentina, Joaquin Correa si è pronunciato sul futuro di Paulo Dybala. Entrambi condividono lo spogliatoio, dunque potrebbero esserci stati dei discorsi di avvicinamento per convincerlo ad atterrare a San Siro.

Il calciatore argentino non ha voluto sbilanciarsi sul futuro del connazionale, dichiarando: “Se Dybala viene all’Inter? Spero sempre nel meglio per lui, è un mio amico e mi auguro che lui sia felice”. È dunque chiaro che Correa vedrebbe di buon occhio il suo arrivo: l’amicizia tra i due attaccanti argentini potrebbe essere la carta vincente su cui puntare per prevedere l’arrivo di Dybala all’Inter. Uno scenario che farebbe sognare i tifosi nerazzurri, che sognano la Joya a San Siro sia per le sue qualità sul campo che per vedere concretizzato lo sgambetto ad una storica rivale come la Juve.