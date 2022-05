Michela Persico sdraiata sul lettino: un filo striminzito al posto del bikini | Lato B pazzesco

Michela Persico durante un trattamento estetico si è mostrata sul lettino con un bikini che lascia poco all’immaginazione. Ecco l’immagine.

Michela Persico è una giornalista sportiva attualmente impegnata alla conduzione del format Influencer di Stagione.

Dal 2015 è impegnata con il calciatore della Juventus, Daniele Rugani, stesso anno in cui il difensore ha esordito in maglia bianconera.

Michela Persico e la storia sul lettino

Daniele e Michela si sono conosciuti dopo una discussione avuta per via del chihuahua della donna, Maggie che aveva infastidito il calciatore.

Successivamente, l’attaccante, informatosi su un’intervista da rilasciare, aveva riconosciuto la donna che doveva porli delle domande e la contatta sui social interagendo con lei dando vita ad una storia epistolare sfociata poi in vari incontri fino ad arrivare a far sbocciare l’amore.

Nata nel 1991, in provincia di Bergamo, al Alzano Lombardo, la Persico ha spesso dichiarato di volersi dedicare ad altro oltre che al giornalismo sportivo a cui si è dedicata da più di 10 anni, affermando di sentirsi pronta ad affrontare nuove sfide nel campo televisivo.

Dopo aver perso parte ad una rubrica all’interno del contenitore televisivo di Rai 2, Detto Fatto, la donna è stata vista ospite in studio nell’attuale edizione dell’Isola dei famosi dove è andata a dare manforte a Fabrizia Santarelli, naufraga attualmente in gara su Playa Sgamadissima.

Michela, ha ammesso che si sentirebbe pronta ad affrontare un’esperienza simile, o sull’Isola dei famosi o a Pechino Express per la voglia non solo di mostrare un lato inedito di se ma di poter conoscere posti magici e paradisiaci. Contrariamente, ha dichiarato di non essere interessata a partecipare ad altri reality come il Grande Fratello Vip, perché non riuscirebbe a stare rinchiusa in una casa per molto tempo.

L’indumento intimo troppo sottile

Spesso la Persico condivide sulle sue storie Instagram momenti della sua vita tra cui anche le sue sedute dall’estetista a cui si reca per curare il suo corpo e il suo aspetto fisico apprezzatissimo dai suoi fan.

In un’ultima storia di Instagram la donna si è sottoposta per la prima volta ad una seduta di Carbossiterapia che come lei stessa spiega si tratta di introduzione di anidrite carbonica intradermica ideale per sconfiggere la cellulite e le smagliature.

Per l’occasione Michela si è mostrata sul lettino del centro estetico con addosso un paio di mutande dal filo molto sottile che hanno lasciato senza parole i suoi fan. Non è la prima volta che la Persico mostra, erroneamente, il suo indumento intimo, infatti anche qualche tempo fa accadde la stessa cosa sempre in occasione di una seduta al centro estetico.