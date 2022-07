Miriam Sette al mare con Spinazzola, che forme da urlo | Followers in delirio

La moglie di Leonardo Spinazzola, Miriam Sette, in una sua storia su Instagram assieme a suo marito ha fatto vedere tutto il suo seno facendosi un selfie dall’alto. Ecco la foto.

Uno dei calciatori più amati in Italia, che si è laureato come Campione d’Europa la scorsa estate è Leonardo Spinazzola, che è tornato a giocare sul campo da calcio dopo molti mesi di infortunio avvenuto durante Italia-Belgio lo scorso anno.

Miriam Sette e la foto che lascia intravedere tutto

Nato a Foligno nel 1993, attualmente giocatore dell’AS Roma nel ruolo di difensore o centrocampista, è molto apprezzato per via delle sue doti atletiche e nel dribbling che è una delle sue qualità migliori assieme al cambio di passo.

Paragonato a Gianluca Zambrotta nel suo stile di gioco, lo stesso Spinazzola più volte ha dichiarato di ispirarsi a lui .

Il calciatore dal 2020 è sposato con Miriam Sette, da cui ha avuto due figli Mattia e Sofia, che è stata sempre presente al suo fianco in ogni momento della sua carriera trasferendosi con lui in ogni città in cui il calciatore ha preso parte nel rispettivo club.

Nata a San Severo, in provincia di Foggia, nel 1995, all’età di 5 anni si è trasferita con la sua famiglia a Foligno dove è cresciuta ed ha incontrato Leonardo Spinazzola. I due si sono conosciuti tramite alcuni amici in comune.

Diplomatosi presso l’Istituto Tecnico Commerciale per il turismo, successivamente intraprende un percorso di studi in Scienze Politiche riuscendo ad ottenere il diploma di laurea.

Anche lei, come suo marito, si definisce una sportiva dato che per molti anni ha frequentato il mondo della danza per poi abbandonarlo per dedicarsi alla famiglia.

Miriam e Leonardo sono diventati genitori per la prima volta nel 2018 di Mattia e per la seconda volta nel 2021 di Sofia. I due si sono sposati nel comune di Foligno e assieme al loro primogenito sono apparsi in un’intervista in collegamento a Verissimo divertendo la conduttrice.

Attualmente la famiglia Spinazzola vive a Roma nel quartiere Palocco assieme al loro cane Yago.

La storia Instagram in compagnia di Spinazzola

Miriam Sette sui social è molto seguita e spesso pubblica contenuti su Instagram riguardante i suoi figli o i momenti di relax con il suo marito, come accaduto durante la fase di ripresa dall’infortunio di Spinazzola, dove ha dimostrato di essere accanto al suo amato.

In un momento di relax, Miriam Sette, tra le sue storie di Instagram si è scattata un selfie assieme a suo marito a Formentera, in Spagna, e nella foto oltre poter ammirare uno statuario Spinazzola in costume da bagno i followers hanno notato anche qualcosa che gli ha mandati su di giri.

Miriam si è mostrata con un reggiseno che ha messo in forma tutte le sue forme che dalla foto dall’alto lasciano poco spazio all’immaginazione.