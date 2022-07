Ciro Immobile fa una rivelazione incredibile: il nome del nuovo arrivato fa il pieno di like

Estate felice per Ciro Immobile e Jessica Melena, la coppia è in attesa del loro quarto figlio e a quanto pare ha delle nuove comunicazioni molto importanti che stanno facendo tremare il popolo del web…

Solo poche settimane fa Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena hanno deciso di uscire allo scoperto confermando I rumors che da tempo lo davano attorno alla loro famiglia riguardanti, appunto, l’attesa del quarto figlio.

A tenere banco nel mondo del web troviamo le nuove dichiarazioni che la moglie del giocatore della Lazio ha rilasciato in merito al nome del quarto bimbo in arrivo. A a quanto pare i futuri genitori hanno già scelto come il piccolo si chiamerà.

Immensa gioia in casa Immobile

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente solo qualche settimana fa la famiglia del calciatore della Lazio ha deciso di fare un grandissimo annuncio ai propri fan dichiarando di essere pronti a diventare genitori per la quarta volta, confermando così il rimorso del gossip riguardanti la quarta gravidanza di Jessica Melena.

Il piccolo in arrivo nascerà durante la prossima stagione autunnale in procinto con quella invernale, ma la coppia ha ben chiaro quale sarà il nome del figlio.

Svelato il nome di baby Immobile

Ancora una volta, quindi, a rompere il silenzio è stata proprio Jessica Melena attraverso la pubblicazione di una nuova dichiarazione rilasciata attraverso la sua pagina Instagram.

In particolar modo la moglie di Ciro Immobile, social influencer sul web, in merito al nome del figlio in arrivo ha rilasciato la seguente affermazione: “Il nome? È stato un gioco divertente. Ognuno di noi, adulti e bambini, ha scritto in un bigliettino il nome che preferiva e poi abbiamo fatto pescare a Mattia. Ma ve lo diremo quando nascerà! Niente nomi strani però”.