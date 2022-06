Monica Bertini, dal reggiseno straborda tutto è incontenibile

Monica Bertini ha pubblicato delle foto dove mostra tutto il suo seno che straborda dal reggiseno. Ecco le foto.

Una delle migliori giornaliste sportive famosa per essere stata presente in molte trasmissione a tema calcistico è Monica Bertini volto noto di molti programmi targati Mediaset.

Monica Bertini e il seno in evidenza

Classe 1983, nata a Parma, dopo essersi diplomata al liceo linguistico decide di trasferirsi a Milano per frequentare il corso di Scienze della comunicazione e dello Spettacolo presso la IULM.

Una volta laureatosi continua il suo percorso iscrivendosi ad alcuni master che le danno la possibilità di avvicinarsi al mondo del giornalismo sportivo prendendo anche parte ad alcune trasmissioni locali specializzate nello sport per poi iscriversi all’Ordine dei Giornalisti della regione Emilia-Romagna.

Nel 2013 diventa volto di Sportitalia dove conduce Sportitalia24 e successivamente conduce alcune trasmissioni dedicate alla Serie B parlando anche di calciomercato e temi di attualità riguardando il calcio.

Dopo questa esperienza nel 2014 viene ingaggiata da Sky Sport dove oltre essere inserita nel team dei giornalisti di Sky Sport 24 conduce anche il programma Campo Aperto Serie B.

Una volta aver militato su Sky viene scelta dalla Mediaset a partire dal 2016 dove conduce alcune trasmissioni su Premium e Italia 1 per poi presentare il programma Serie A Live e alcuni speciali dedicati alla competizione calcistica della UEFA Champions League.

In seguito viene promossa a conduttrice del tg sportivo, Sport Mediaset e viene selezionata per prendere parte al sorteggio dei calendari della Coppa del Mondo per l’anno 2018 dove per l’occasione presenta un programma speciale commentando l’evento.

Per via della sua professione è stata spesso ospite a programmi quali: Balalaika – Dalla Russia col pallone, Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco e Mai Dire Mondiali Fifa.

Come una sirena

Monica è stata anche madrina della Serie B nella stagione calcistica 2019-2020 e per una puntata soltanto ha sostituito Giorgia Rossi nel programma Pressing Serie A diventando in seguito conduttrice di Pressing e di Pressing – Prima Serata.

In questa stagione ha condotto il live della Coppa Italia e gli approfondimenti Live riguardanti la Champions League ma non ha perso tempo per mostrarsi con tutte le sue forme sui social facendo impazzire tutti i suoi fan.

In un attimo di relax in un resort, la giornalista si è fotografata al mare con addosso un bikini bianco che mette in risalto il suo seno. Non sono mancati i complimenti tra cui anche quello di Eleonora Boi che le manda un’emoji innamorata e altri commenti dove viene definita una sirena.