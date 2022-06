Mistero Pogba – Juve, trattativa bloccata: spunta la pista madrilena, è tensione

La Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata con almeno un colpo per reparto da regalare a Massimiliano Allegri per tornare a competere ai vertici. Uno degli obiettivi più attesi, però, potrebbe complicarsi.

La Vecchia Signora ha messo nel mirino Paul Pogba ceduto ai Red Devils sei stagioni fa.

Il ritorno del Polpo, però, potrebbe complicarsi a causa della concorrenza lasciando i tifosi scontenti.

Si lavora al Pogback, ma occhio alle insidie

Nelle ultime due stagioni la Juventus ha chiuso il campionato al quarto posto dopo 9 anni di dominio. Uno dei maggiori problemi all’interno della rosa bianconera di questi ultimi anni è stato senza dubbio il centrocampo. Per questo la dirigenza juventina sta lavorando per portare a Torino rinforzi di spessore da consegnare ad Allegri. Sfumato del tutto il francese Aurélien Tchouaméni, passato dal Monaco al Real Madrid per circa 100 milioni, il nome più caldo nella lista della Juventus è quello di un altro francese: Paul Pogba. Il Polpo era stato ceduto sei stagioni fa dai bianconeri al Manchester United e proprio dai Red Devils potrebbe fare ritorno a Torino.

Sulla trattativa c’è il gradimento del tecnico Allegri che riabbraccerebbe volentieri il centrocampista. Ad ostacolare la buona riuscita dell’affare, però, ci sarebbero delle insidie. Pogba, infatti, è nel mirino di due top club come Real Madrid e Paris Saint Germain che avrebbero fiutato l’affare a parametro zero. Il calciatore ha deciso di lasciare Manchester ma non è ancora certo se tornare alla Juve o misurarsi in nuove realtà come quella madrilena o quella parigina.

Un affare da non perdere, la dirigenza bianconera è certa: sarà un sì

Sulla trattativa per il ritorno di Pogba, però, la Juventus si mantiene fiduciosa per via di alcune varianti che potrebbero giocare proprio in favore della Vecchia Signora. Con l’acquisto di Tchouaméni, infatti, il Real Madrid potrebbe estromettersi dalla corsa a Pogba poiché, oltre al classe 2000, in rosa avrebbe Modric, Casemiro, Valverde, Kroos e Camavinga. A meno di cessioni clamorose, dunque, i blancos potrebbero aver completato la batteria dei centrocampisti.

Al Paris Saint Germain, invece, Pogba era stato accostato per via delle voci che volevano Zinedine Zidane come successore di Mauricio Pochettino nella panchina parigina. Zizou è un grande estimatore del connazionale ma con il passare dei mesi il matrimonio tra PSG e Zidane sembra sempre più lontano. In questo scenario si inserisce la Juventus che garantirebbe a Pogba quella centralità all’interno del progetto che gli è mancata allo United. Secondo il quotidiano inglese Daily Mail, la dirigenza della Juve incontrerà in settimana Rafaela Pimenta, l’avvocato che si occupa delle trattative degli ex clienti di Mino Raiola. La Juventus è fiduciosa sulla fumata bianca per riabbracciare Pogba e provare a tornare grandi insieme.