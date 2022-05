Pilar Rubio, moglie del calciatore Sergio Ramos, ha pubblicato un’immagine dove sfoggia un fisico invidiabile. Ecco la foto.

Nel mondo del calcio sono molto famose anche le Wags, acronimo di Wife and girlfiends che indicano le compagne degli sportivi in particolar modo dei calciatori.

Una di queste è Pilar Rubio, moglie del calciatore spagnolo Sergio Ramos Garcia, difensore del Paris-Saint Germain.

Pilar Rubio in costume da bagno affascina tutti quanti

Nata a Torrejon de Ardoz nel 1978, Pilar è un’attrice e conduttrice spagnola diventata famosa per aver condotto nelle estati del 2008 e del 2009 il programma Se lo que hicisteis andato in onda sul canale televisivo spagnolo La Sexta.

Nel 2010 diventa conduttrice per Telecinco per Mas que baile e Operacion Triunfe per poi ottenere il ruolo di co-protagonista nella serie televisiva Piratas.

Nel 2012 presenta assieme a Josè Corbacho il programma talent show, Todo el mundo es bueno e dal 2014 collabora con Antena3 per la trasmissione El Hormiguero dove veste i panni di ospite durante il talk show.

Dopo una relazione durata sette anni, nel 2019 convola a nozze con il calciatore Sergio Ramos di otto anni più piccolo di lei e dal loro matrimonio nascono quattro figli Sergio Ramos Rubio nato nel 2014, Marco Ramos Rubio nato nel 2015, Alejandro Ramos Rubio nato nel 2018 e Maximo Adriano Ramos Rubio nato nel 2020.

Pilar è anche protagonista assieme a suo marito e alla loro famiglia della docu-serie La Legenda de Sergio Ramos pubblicato per la piattaforma in streaming Amazon Prime Video prima in Spagna dove ha debuttato il 9 aprile del 2021 e poi distribuito a carattere internazionale il 18 giugno dello stesso anno in cui è stata pubblicata nel paese nativo del calciatore.

Il post di Instagram

Pilar è spesso ospite di molte trasmissioni in Spagna dove è una vera e propria celebrità e sul suo profilo Instagram che vanta più di 7.5 milioni di followers pubblica spesso foto della sua carriera e della sua famiglia.

In un ultimo post pubblicato dalla donna, si è mostrata in bikini con un costume da bagno floreale spiazzando tutti quanti per la sua incredibile forma fisica che dato la sua bellezza fa un connubio perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pilar Rubio (@pilarrubio)

I fan sono rimasti estasiati dal fascino di questa donna che è stata riempita di complimenti non solo dai suoi ammiratori ma anche da personaggi in voga nel campo della moda spagnola e internazionale.

Pilar ha pubblicato la foto per pubblicizzare un modello di costume da bagno da lei stesso disegnato come racconta nella didascalia che accompagna il post di Instagram.