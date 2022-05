Marotta spara contro tutti: botta e risposta con il calciatore nerazzurro, la tensione è fortissima

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta non le manda a dire: il botta e risposta con il calciatore nerazzurro finisce in polemica sui social.

Nel pre-partita della finale di Coppa Italia di Juventus-Inter sono arrivate le parole di Beppe Marotta in merito al futuro di un calciatore nerazzurro. Le sue frasi non sono di certo passate inosservate, accendendo numerose polemiche.

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, l’Inter di Simone Inzaghi vince il suo secondo trofeo stagionale battendo ancora una volta in finale la Juventus di Allegri. La partita è stata aperta e ricca di emozioni, con colpi di scena da una parte e dall’altra.

A partire meglio è la squadra nerazzurra che al 6′ trova già il gol del vantaggio con un bellissimo tiro a giro di Barella che si insacca dove Perin non può arrivare. La Juventus poi prova a reagire senza però trovare il pareggio prima dell’intervallo. Nel secondo tempo però i bianconeri partono subito fortissimo e capitalizzano tutto in due minuti: prima è Alex Sandro con la complicità di Handanovic, poi è Vlahovic imbeccato da uno splendido filtrante di Dybala a ribaltare completamente il risultato. L’Inter reagisce e a dieci minuti dalla fine conquista un calcio di rigore per atterramento in area di Lautaro Martinez: Calhanoglu si presenta dal dischetto e porta il punteggio sul 2-2.

I 90 minuti finiscono, si va ai supplementari e sale in cattedra Ivan Perisic. L’esterno croato prima trasforma un altro rigore per fallo di De Ligt su De Vrij, poi con un eurogol mette la parola fine sulla partita: 2-4 e Coppa Italia ai nerazzurri.

Il dirigente nerazzurro anticipa la polemica: quello che ha detto fa capire tutto

Questa vittoria, oltre che portare a casa un altro trofeo, permette all’Inter di avere un ulteriore slancio in una fase molto delicata della stagione. Infatti a due partite dal termine la squadra di Inzaghi può ancora sperare nello scudetto nonostante il Milan abbia ancora due punti di vantaggio. Parole ribadite dall’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, che nel pre-partita ha parlato anche di Dybala e del futuro di Ivan Perisic.

Per quanto riguarda le notizie che vorrebbero la Joya in nerazzurro nella prossima stagione, Marotta ha un po’ deviato rispondendo come le intenzioni della società siano quelle di riconfermare i giocatori già presenti in rosa. Per quanto riguarda il rinnovo di Perisic, il dirigente ha affermato: “Da parte nostra c’è la volontà di continuare con lui e penso che se anche da parte sua c’è questa volontà con buon senso si potrà arrivare ad un accordo”. Il calciatore croato al termine del match di cui è stato assoluto protagonista ha però risposto: “Con i giocatori importanti non si aspetta, non si parla all’ultimo momento: questo non va bene e dovete saperlo“. Un botta e risposta che ha fatto preoccupare i tifosi, perché indicano una tensione non indifferente alle spalle.

Quello che succederà non si sa, anche se Marotta e l’Inter sembrano aperti a trovare un accordo con l’entourage del giocatore. Bisognerà vedere se anche Perisic, autore di una grandissima stagione, sarà ancora dello stesso avviso.