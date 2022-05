Priscilla Salerno mantiene la promessa: si spoglia in strada davanti a tutti, VIDEO ad alto tasso erotico

Priscilla Salerno in occasione della salvezza della sua squadra del cuore ha mantenuto la promessa spogliandosi davanti a tutti quanti. Ecco il video dell’atto che ha sconvolto il web.

Nel mondo del calcio i tifosi sono un elemento fondamentale per i calciatori e per la società delle squadre in quanto sono loro l’anima che mantiene viva la fiamma della competizione.

In molti hanno fatto atti veramente particolari per festeggiare la propria squadra del cuore, come per esempio il ragazzo che in occasione dello scudetto del Milan, ha sfilato lungo le strade del capoluogo Lombardo mostrando il lato B indossando un costume da bagno come quello mostrato nel film Borat.

Priscilla Salerno e il gesto estremo

Anche le donne hanno dato prova di essere molto tifose, come Sabrina Ferilli che in occasione del terzo scudetto dell’AS Roma, vinto durante la stagione calcistica 2000/2001 si era spogliata in occasione dei festeggiamenti rimanendo in bikini sventolando la bandiera della squadra.

Ma ad aver osato più della Ferilli è stata Priscilla Salerno, all’anagrafe Tina Ciaco, attrice pornografica e cantante italiana.

Nata a Salerno nel 1980, ma Veronese di adozione, Priscilla inizia a mantenersi lavorando come ballerina di lap dance in un locale appena divenuta maggiorenne e solo successivamente comincia a lavorare nel mondo hard per mano di Maurizio Tangeri.

Il suo primo film pornografico risale al 2003 a soli 23 anni e subito dopo prende parte anche ad alcuni filmati per importanti siti internet. Sposata dal 2012, la donna è un’attivista per quanto riguarda la tematica sulla violenza delle donne e il revenge porn.

Il video della promessa mantenuta

Tra le sue passioni troviamo i tatuaggi e la Salernitana, sua squadra del cuore. Non a cosa quando ha deciso il suo nome d’arte ha scelto Priscilla, come nome che da sempre le è piaciuto e Salerno, dimostrando l’amore per la sua città.

In occasione dei festeggiamenti per non essere retrocessa in Serie B ed essere rimasta in Seria A, la pornostar ha voluto mantenere la promessa fatta ai tifosi della Salernitana scendendo per strada completamente nuda con solo la sciarpa della squadra addosso.

In un video, pubblicato da Salerno Today, la donna mostra fiera il suo seno facendo molto scalpore tra le vide del centro della città e facendo girare la testa a tutti i tifosi e ai tutti i suoi fan che assiduamente la seguono anche sui suoi profili social.

Il video, che sta facendo il giro del web è stato girato nel centro di Salerno nei pressi di Via Roma.