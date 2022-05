Scossone in serie A – Annunciato un clamoroso cambio di panchina: ecco i possibili sostituti,

Il campionato di Serie A si è chiuso solo da qualche giorno ma le società sono già al lavoro per preparare la prossima stagione tra riconferme e stravolgimenti in campo e in panchina. Ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore, è incredibile!

Con l’inizio dell’estate, oltre all’apertura del calciomercato, inizia il consueto valzer delle panchine, con il primo divorzio già ufficializzato.

La separazione, arrivata come un fulmine a ciel sereno, costringe la società a ripartire con un nuovo progetto.

Addio inaspettato, la separazione sorprende tutti

Non è ancora passata una settimana dalla fine della Serie A e dei suoi verdetti. Il Milan si è laureato campione d’Italia chiudendo due punti avanti ai cugini nerazzurri che, dopo un solo anno, vengono quindi detronizzati. Insieme alle milanesi, Napoli e Juventus completano il quadro delle italiane in Champions League. Le due squadre romane, Lazio e Roma, hanno conquistato un posto per la prossima Europa League. L’ottima Fiorentina di Vincenzo Italiano, invece, è tornata in Europa e parteciperà Conference League. In coda, oltre a Venezia e Genoa certe della retrocessione da qualche settimana, si è aggiunto anche il Cagliari, vera sorpresa in negativo del campionato. I sardi hanno pareggiato 0-0 contro i già retrocessi lagunari non approfittando della pesante sconfitta interna della Salernitana contro l’Udinese.

Il tecnico lascia, c’è già una squadra su di lui

Proprio l’Udinese, che ha onorato il campionato fino all’ultimo vincendo a Salerno, ha ricevuto una notizia inaspettata. Il tecnico Gabriele Cioffi, infatti, ha comunicato la volontà di non proseguire con i friulani.

A dare l’ufficialità dell’addio di Cioffi è stato il dirigente dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ecco le sue parole: “Come uomo di calcio con tanta esperienza nel calcio non mi sorprende niente. Chiaramente non era facile prevedere uno sviluppo di quanto accaduto con Cioffi nelle ultime settimane. Ci dispiace, da un lato, ma la vita continua. L’Udinese continua la sua grande storia e programmazione e, soprattutto, cercherà di trovare le soluzioni per un nuovo programma all’altezza della squadra forte che abbiamo […] La disponibilità asserita da Cioffi non corrispondeva all’esposizione di un piano per cui la riconferma fosse possibile e ci siamo resi conto che c’era qualcosa altro. A quel punto era impossibile far partire una trattativa quando c’erano altri competitor soprattutto perché con Cioffi abbiamo rischiato visto che a livello di Serie A era alla prima esperienza“.

Marino, dunque, si dimostra sorpreso ma, dall’alto della sua esperienza, non si lascia influenzare dalla questione che promette di risolvere al meglio per il bene della sua squadra. A quanto pare, il competitor nominato dal dirigente bianconero sarebbe l’Hellas Verona che a breve dovrebbe separarsi da Igor Tudor vicino al Galatasaray.

Sulla questione nuovo allenatore Marino non si è sbilanciato, affermando che la società si prenderà del tempo per scegliere con calma. Tra i papabili per racogliere l’eredità di Cioffi ci sono: Andrea Pirlo, senza panchina dopo l’esperienza alla Juventus, Fabio Pecchia protagonista del ritorno in A della Cremonese e Paolo Zanetti che, nonostante l’esonero con il Venezia, è un profilo che piace al patron Pozzo.