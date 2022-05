Sabrina Salerno mozzafiato: tango spinto con il Pibe de Oro | Neanche lui ha resistito

Negli anni ’80, il calciatore Diego Armando Maradona non resistette a cedere ad un tango molto particolare in compagnia di Sabrina Salerno. Ecco il video andato in onda all’epoca.

Tra i calciatori più amati di sempre che i tifosi non si dimenticheranno mai c’è Diego Armando Maradona, calciatore argentino rinominato El Pibe de Oro e considerato il miglior giocatore di sempre.

Sabrina Salerno e il dolce ricordo nei confronti di Maradona

Nel corso della sua carriera sportiva ha militato per molti anni nella squadra del Napoli diventando amatissimo dai tifosi tanto che nella città Campana c’è un vero e proprio culto nei suoi confronti.

In tutta la città, ma in particolare nei quartieri spagnoli, si possono notare altarini e murales dedicati al calciatore argentino in particolar modo in Via Emanuele de Deo c’è un enorme murales dipinto su di un palazzo a sei piani realizzato nel 1990 in occasione dello scudetto vinto dal Napoli grazie a Maradona.

L’opera fu realizzata da Mario Filardi in due giorni e tre notti. Col tempo il murales ha cominciato a deteriorarsi e nel 2016, Salvatore Iodice decise di restaurarlo restituendolo alla città nel 2017.

Nello stesso anno è stata realizzata un’altra opera per omaggiare Diego Armando Maradona questa volta ad opera dell’artista napoletano con origini olandese Jorit che ha dipinto il volto del calciatore sui muri delle case popolari di San Giovanni a Teduccio in via Taverna del Ferro.

L’opera piacque tantissimo anche allo stesso Maradona che pubblicò una foto sul proprio profilo Facebook ringraziando l’artista.

Dopo la morte del calciatore, avvenuta il 25 novembre del 2020, molti personaggi della tv hanno voluto omaggiarlo e tra questi troviamo anche la cantante e showgirl Sabrina Salerno.

Il video del balletto mozzafiato

Per l’occasione, la donna, ha ricordato l’incontro con Maradona durante la trasmissione televisiva Odiens e ha ammesso di essersi trovata davanti ad una persona molto fragile ammettendo di credere che l’uomo sia stato schiacciato dal peso della sua popolarità.

In quell’occasione, la showgirl e il calciatore si sono esibiti in un tango e Maradona si divertì molto tanto da esclamare un “Che Spettacolo” durante la loro esibizione.

Per ricordare l’avvenuto incontro, Sabrina Salerno ha pubblicato poche ore dopo la scomparsa del Pibe de Oro il video in questione scrivendo come didascalia una frase che sembra sia stata detta dal campione.

“I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli“, questa la frase in questione anche se in molti l’attribuiscono a Roberto Baggio e ancora oggi c’è una confusione riguardo a chi l’abbia pronunciata.