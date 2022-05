Dybala, arriva l’incredibile ribaltone: sul piatto un’altra offerta di un top club italiano

Dybala arriva un incredibile ribaltone relativo al futuro de “La Joya”, sempre più al centro di discussioni e rumors in queste ultime settimane: questa notizia sbanca tutto!

Di Paulo e della sua separazione dalla Vecchia Signora si parla ormai da tempo e, con esattezza, da quando le prime dichiarazioni di Arrivabene sullo scenario rinnovo iniziarono ad allarmare i tifosi, più o meno implicitamente avvisati della possibilità di poter assistere ad un addio a parametro zero dell’argentino.

Si era da poco entrati nel 2022 e c’era un discreto ottimismo circa la possibilità di vedere l’ex Palermo firmare uno degli ultimi contratti della sua carriera con la Juventus, alla quale si sarebbe legato in modo quasi definitivo.

Alla fine, però, anche le relazioni più belle possono concludersi, soprattutto quando vengano a nascere visioni diverse tra le parti in causa e non si riesca a trovare un punto di incontro dopo i reiterati tentativi di accordo. Questo è quanto accaduto a Dybala, cui la società non ha potuto garantire un contratto alle condizioni economiche (e di durata) da lui richieste, preferendo perderlo a parametro zero.

Se a inizio anno si trattava solo di un temutissimo scenario, dallo scorso marzo l’addio del ventottenne è concreta realtà, destinata a continuare a infiammare le prossime settimane di avvicinamento all’inizio del calciomercato e a saturare colonne di giornali e siti web.

Da tempo, sulle sue tracce, ci sarebbe l’Inter di quel Beppe Marotta che lo prelevò dal Palermo da ragazzino favorendone una crescita personale e professionale in quel di Torino, e con il quale è rimasto un rapporto di grande rispetto e stima. L’ostilità storica tra la Juve e i nerazzurri, confermata anche dalle commosse richieste dei tifosi di non accettare le lusinghe di Inzaghi in occasione dell’ultima gara di Paulo all’Allianz Stadium potrebbe fare la differenza.

I giornali argentini danno già l’affare concluso: ecco cosa sta accadendo

Proprio in occasione di Juventus-Lazio, non a caso, durante il giro di campo finale di quel sudamericano con la faccia puerile e commossa, sono stati intonati dei cori contro la società meneghina accompagnata dai su citati moniti dei fans per esortarlo a non accettare un passaggio che acuirebbe il già non esile dispiacere nato nei propri cuori.

Da tale punto di vista, giungono aggiornamenti di non poco conto dall’Argentina. In particolar modo, secondo il giornalista di Tyc Sports, Cesar Luiz Merlo, l’Inter starebbe approfondendo sempre di più la trattativa per l’approdo dell’ormai ex bianconero.

Un’offerta formale è prevista nei prossimi giorni ma, stipendio a parte, la vera e propria discriminante potrebbe essere quella legata ai tifosi e al rispetto verso questi ultimi che potrebbe orientare Dybala a prendere decisioni ponderate non solo in base alla quantità di denaro percepita e alla centralità garantita all’interno del progetto tecnico.

Per riassumere, ad essere determinante sarà la volontà del giocatore, sul quale ricordiamo esserci anche la Roma di Mourinho. Lo Special One vede in lui il rinforzo ideale per acuire la prolificità offensiva di una squadra che ha dimostrato di non saper fare molti gol quando Abraham non sia in giornata e che avrebbe individuato in Paulo il degno compago di reparto dell’ex Chelsea nonché un possibile alter-ego a quel Nicolò Zaniolo di cui pure sentiremo parlare non poco la prossima estate.