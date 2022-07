Sara Croce: la foto in bikini risalta il suo fisico spaziale | Fan in delirio

By

Sara Croce ha sorpreso tutti quanti i suoi fan mostrandosi in bikini mettendo in mostra il suo fisico perfetto. Ecco la foto pubblicata sui social.

Molte fidanzate e mogli dei calciatori, oltre ad essere famose per essere delle wags, sono anche note per aver avuto successo nel mondo dello spettacolo.

Una di queste è Sara Croce, compagna del calciatore Gianmarco Fiory, che nell’ultima stagione ha giocato nel Ligorna dopo essere stato acquistato dal Bari.

Sara Croce: le foto in bikini a Sorrento

Nel corso della sua carriera, la donna è stata concorrente di molti concorsi di bellezza tra cui anche Miss Italia nel 2017 dove ha raggiunto la quarta posizione non riuscendo a salire sul podio per un soffio.

Nata nel 1998, in provincia di Pavia, a Garlasco, dopo aver preso parte al concorso di bellezza della Mirigliani, partecipa in veste di Madre Natura alla trasmissione Ciao Darwin per poi ritrovare Paolo Bonolis e Luca Laurenti ad Avanti un Altro!

All’interno del game show pomeridiano, Sara ricopre il ruolo della Bona Sorte nella stagione televisiva 2019-2020 per poi venire sostituita da Carolina Donzella per un breve periodo e poi ritornare all’interno dello show.

Su Instagram è considerata una vera e propria influencer e prima di legarsi al calciatore Fiory pare abbia avuto una breve storia d’amore con Andrea Damante, dj ed ex protagonista di Uomini e Donne.

In una passata intervista rilasciata a Rivelo nel 2020, all’interno del programma tv di Real Time, Rivelo, condotto dalla ballerina Lorella Boccia, la Croce ha confessato di essere stata corteggiata da Cristiano Ronaldo.

Sulla vicenda ha confessato di essere stata una delle poche donne corteggiata dal calciatore portoghese a non essere interessata a lui e quindi forse una delle poche ad avergli dato un due di picche.

Il fisico pazzesco

L’ex Bonas ha anche avuto una storia con il petroliere iraniano Hormoz Vasfi che ha accusato la donna di averlo illuso e di averlo manipolato per ottenere un riscontro economico.

Sara a Le Iene, ha confessato di aver ricevuto da lui dei regali ma di non averlo mai costretto a farlo e che questi erano stati donati dal magnate di sua spontanea volontà.

In un ultimo post di Instagram, la Croce si è mostrata a Sorrento con un bikini scuro che ha messo in risalto non solo le sue forme ma anche il suo bellissimo fisico che ha fatto impazzire tutti i suoi followers.

La donna ha dichiarato di aver lasciato Avanti un altro! per dedicarsi ad altri progetti fino ad oggi ancora ignoti.