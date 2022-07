Scamacca, è addio al Sassuolo: i neroverdi accettano una super offerta

Gianluca Scamacca torna ad essere al centro del calciomercato: l’attaccante lascerà il Sassuolo a breve. Un club ha formalizzato una maxi offerta.

Il centravanti neroverde è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo. Un club ha avanzato una proposta al Sassuolo: la cifra è molto elevata.

Come prevedibile, il nome di Scamacca è tornato di attualità sul mercato. Il centravanti è reduce da una buona stagione a livello personale con la maglia del Sassuolo: i suoi gol hanno attirato le attenzioni di diversi top club italiani ed esteri. Su tutti, l’Inter si era informata con largo anticipo, ma le richieste molto elevate dei neroverdi hanno fatto tramontare la pista per i nerazzurri, che poi hanno optato per il ritorno di Lukaku.

Anche il Milan ha seguito da lontano la situazione, ma ha poi deciso di puntare su Origi a parametro zero. Di conseguenza, l’ex Genoa è orientato verso un futuro lontano dall’Italia.

Rilancio per Scamacca dall’estero: la cifra è stellare

Scamacca è uno dei giocatori più seguiti del panorama calcistico italiano, ma è ancora di proprietà del Sassuolo quando mancano ormai pochi giorni all’inizio di agosto.

Come anticipato, le richieste molto elevate del club neroverde hanno allontanato possibili pretendenti dalla Serie A, che hanno deciso di puntare su soluzioni a costi più contenuti.

Dall’estero, invece, sono arrivate offerte concrete e sondaggi da top club. In primis il Borussia Dortmund avrebbe chiesto informazioni, mentre il PSG si è fatto avanti seriamente. I parigini hanno anche formulato una prima proposta, ma il divario fra domanda e offerta era incolmabile.

Avanzano spediti, invece, i dialoghi con una squadra di Premier League: il West Ham.

Il club inglese ha tentato un primo approccio, ma l’esito non è stato positivo. Per questo motivo, ha deciso di virare su Broja del Chelsea, ma, quando la trattativa sembrava ormai chiusa, Tuchel ha deciso di tenerlo in squadra per valutarlo meglio.

Conseguentemente, gli Irons hanno deciso di riallacciare i contatti con il Sassuolo per Scamacca.

Il club inglese ha rilanciato formulando una proposta più vicina alle aspettative dei neroverdi: €36 milioni di parte fissa più 6 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. La dirigenza emiliana ha valutato questa proposta e ha deciso di accettarla. Il futuro di Scamacca, dunque, sarà in Premier League con la maglia del West Ham (che sta chiudendo anche per Kostic): i tifosi degli Irons sperano di aver trovato un nuovo Paolo Di Canio.